NASA przekazuje informacje o historycznym przelocie, co się stało z sondą?

NASA wysłała sondę, która ma zbadać powierzchnię Słońca jak nigdy przedtem. W Wigilię miała się zbliżyć do najbliższej nam gwiazdy na 6,1 miliona kilometrów, pobijając w ten sposób wszelkie rekordy. Po dotarciu do celu zapadła cisza.

Nie był to jednak powód do podnoszenia alarmu, wszystko szło zgodnie z planem. W okolicy Słońca nie jest po prostu sympatycznie. Ogromna temperatura, polega magnetyczne i radiacja osiągają tam ogromny poziom, uniemożliwiający kontakt sondy z Ziemią. Z planem, lecz to nie oznacza, że bez nerwów. Operatorzy misji mogli tylko czekać.

Mamy oficjalną informację o losie Sondy Słonecznej Parker

W Wigilię Bożego Narodzenia sonda zbliżyła się do gwiazdy i ucichła, zmuszając NASA do wyczekiwania na sygnał, który miał się pojawić o 6:00 w sobotę 28 grudnia.

Sonda miała inne plany i to pędzące z prędkością 692 000 km/h urządzenie, nie mogło się już doczekać, aby przesłać na Ziemię dobre nowiny. System jeszcze się musi otrząsnąć po ciepłym powitaniu Słońca, ale już mógł zasygnalizować przetrwanie sondy, która nie uległa próbie 1400 stopni Celsjusza czy silnemu promieniowaniu.

Misja zaczęła się w 2018 roku, od tamtej pory Parker przygląda się Słońcu, które minął już dwadzieścia jeden razy, spełniając wielokrotnie jedno z założeń, szybko się zbliżyć i uciec. Ogromna prędkość sondy jest możliwa dzięki wykorzystywaniu orbity Wenusa do akceleracji szybkości. Na razie mógł zostać przesłany tylko sygnał o przetrwaniu, na konkretne dane, przyjdzie naukowcom czekać aż do 1 stycznia 2025.

NASA

Słońce naszego układu to jedyna okazja, żeby ludzkość mogła zbadać z bliska gwiazdę (jakąkolwiek), inne są po prostu za daleko. Jej obecność wiąże się niestety nie tylko z zaletami, lecz szeregiem zagrożeń. Zrozumienie aktywności słońca nie jest wyłącznie kwestią zaspokojenia ciekawości, jest ono niezbędne, aby móc zapewnić bezpieczeństwo astronautom oraz przyszłym próbom podboju kosmosu. Wiedza o aktywności Słońca jest kluczem do przewidywania kosmicznej pogody i przede wszystkim wiatrów słonecznych. Potrafią one gwałtownie wpłynąć na ziemską elektronikę, pomimo ochrony atmosfery, czyli luksusu, na który poza planetą nie będzie można liczyć.