NASA potwierdza. Sonda przetrwała starcie ze Słońcem

Niedawno sonda NASA zbliżyła się do Słońca na niebezpiecznie bliską odległość. Agencja potwierdziła, że aparaty pozostają sprawne, a komunikacja została przywrócona.

NASA potwierdziła, że Parker Solar Probe, sonda kosmiczna zaprojektowana do badania Słońca, przetrwała swoje najbliższe spotkanie z naszą gwiazdą. 24 grudnia 2024 roku sonda przeleciała zaledwie 6,1 miliona kilometrów od powierzchni Słońca, ustanawiając nowy rekord w historii eksploracji kosmosu.

Reklama

Sonda Parker Solar Probe to same rekordy

Podczas tego bliskiego przelotu Parker Solar Probe poruszała się z prędkością 692 000 km/h, co czyni ją najszybszym obiektem stworzonym przez człowieka. Osiągnięcie tak bliskiej orbity było możliwe dzięki serii manewrów grawitacyjnych wokół Wenus, które od 2018 roku stopniowo przybliżały sondę do Słońca.

Sonda weszła w atmosferę słoneczną, czyli koronę, gdzie temperatury przekraczają 555 000 °C. Dzięki zaawansowanej osłonie z pianki węglowej, która wytrzymuje temperatury do 1 400 °C, kluczowe instrumenty sondy pozostały w temperaturze pokojowej. Taka ochrona umożliwiła bezpieczne zbieranie danych naukowych w ekstremalnych warunkach.

Podczas przelotu przez koronę słoneczną komunikacja z Ziemią została zakłócona przez intensywną plazmę. Dopiero 26 grudnia centrum operacyjne misji w Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) otrzymało sygnał potwierdzający, że sonda działa prawidłowo. Telemetria, przesłana 1 stycznia 2024 roku, dostarczyła szczegółowych informacji o stanie technicznym sondy, potwierdzając, że wykonała wszystkie zaprogramowane komendy i jej instrumenty działały podczas przelotu.

W 2024 roku Parker Solar Probe ma zaplanowane cztery kolejne bliskie przeloty w podobnych odległościach i prędkościach. Po zakończeniu misji, gdy zabraknie paliwa do manewrów, sonda zostanie skierowana w stronę Słońca, gdzie zakończy swoje działanie, spalając się w ekstremalnych warunkach. Projekt jest częścią programu NASA „Living With a Star”, który bada zjawiska związane z oddziaływaniem Słońca na Ziemię. „Parker Solar Probe przekracza nasze oczekiwania, dostarczając bezprecedensowych danych i przybliżając nas do zrozumienia tajemnic Słońca” – powiedział Nour Rawafi, naukowiec projektu.