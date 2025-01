Nowa gorączka złota nie odbędzie się na Ziemi. Więc... gdzie?

Kosmos to nie tylko "fruwające" ciała niebieskie i potężne zjawiska fizyczne — to także miejsce, w którym... można pozyskiwać zasoby. Od lat jest on miejscem rywalizacji, eksploracji i inspiracji, ale coraz częściej staje się także przestrzenią dla biznesu. Według Davida Steitza, byłego wysokiego rangą pracownika NASA, Stany Zjednoczone stoją teraz przed kluczowym wyborem: kontynuować tradycyjną politykę w kontekście przestrzeni kosmicznej czy w pełni otworzyć ją na sektor prywatny. W skrócie: gorączka złota to już nie domena Ziemi, ale właśnie tego, co mamy nad głowami.

