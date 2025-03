NASA zmapuje twoje pole. Będą wiedzieć wszystko

Wkrótce na orbitę trafi satelita NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), który może zrewolucjonizować rolnictwo na całym świecie. Dzięki zaawansowanym technologiom radarowym misja dostarczy cennych danych na temat wzrostu roślin, stanu gleby i nawilżenia upraw. Łączona inicjatywa NASA i Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych pozwoli rolnikom i decydentom lepiej planować swoje działania, optymalizować irygację i podnosić wydajność produkcji rolnej.

NASA i Indie wykorzystają satelitę do oceny stanu twojego pola

NISAR wykorzysta radar z syntetyczną aperturą, zdolny do monitorowania zmian w uprawach od momentu zasiewu aż po żniwa. Dzięki dwukrotnemu obrazowaniu niemal całej powierzchni lądowej Ziemi co 12 dni i rozróżnieniu działek o szerokości co najmniej 10 metrów, satelita umożliwi zarówno szczegółowe analizy pojedynczych gospodarstw, jak i monitorowanie szerokich obszarów rolniczych.

W odróżnieniu od klasycznych metod obrazowania satelitarnego, NISAR korzysta z dwóch zakresów fal radarowych – pasma L i S. To rozwiązanie pozwala na dokładniejsze odwzorowanie cech powierzchni, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak opady deszczu czy duże zachmurzenie.

Grafika: NASA

Mikrofale przenikające przez roślinność odbijają się od gleby, łodyg i wody, co umożliwia określenie biomasy roślin i ich kondycji. Dzięki zastosowaniu techniki polarymetrii, pozwalającej na analizę kierunku odbicia sygnałów radarowych, możliwe będzie precyzyjne identyfikowanie gatunków upraw i prognozowanie ich plonów.

Dane z NISAR mogą znaleźć szerokie zastosowanie w polityce rolnej i zarządzaniu zasobami wodnymi. Możliwość precyzyjnego określania momentu sadzenia, kwitnienia i wzrostu upraw pozwoli na lepsze planowanie działań rolniczych. W Indiach, gdzie rolnictwo jest kluczowym sektorem gospodarki, rząd będzie mógł efektywniej prognozować plony i zapobiegać niedoborom żywności. Nic zatem dziwnego, że ISRO postanowiła zaangażować się w ten projekt.