Potwierdzono aktywność na Księżycu. Chiny ujawniają prawdę

Chiny jako pierwsze sprowadziły ponad 2 kilogramy ładunku do badań z niewidocznej strony Księżyca. Analiza potwierdziła, że aktywność wulkaniczna trwała tam o wiele dłużej, niż przypuszczano.

Księżyc od dłuższego czasu znajduje się w sferze zainteresowań największych agencji kosmicznych na świecie. Zarówno NASA, jak i CNSA opracowują technologie potrzebne do tego, by najpierw umieścić swoich astronautów na Srebrnym Globie, a później wybudować tam specjalne bazy badawcze. Zanim do tego jednak dojdzie, Chiny badają naszego naturalnego satelitę w celu poznania jego historii geologicznej oraz w poszukiwaniu surowców.

W 2020 roku Chiny wysłały na powierzchnię Księżyca swoją sondę Chang'e 5, której celem było pobranie materiału z powierzchni Księżyca. W ten sposób zabezpieczono około 2 kilogramy próbek i sprowadzono je na Ziemię, gdzie nadal są analizowane. Wraz z misją Chang'e 6 Chiny poszły o krok dalej. Tym razem zadaniem sondy było pobranie próbek z niewidocznej strony Księżyca.

Aktywność wulkaniczna na Księżycu trwała miliardy lat

Próbki zebrane przez Chang'e-6 pochodziły z Basenu Biegun Południowy-Aitken, jednego z najstarszych i największych kraterów uderzeniowych na Księżycu, powstałego około 4 miliardy lat temu w wyniku gigantycznego zderzenia meteorytu. Analiza tych próbek wykazała obecność pyłu o rozmiarach od jednego do setek mikrometrów, który zawierał ślady materiałów pochodzących z różnych epok geologicznych.

Według badań prowadzonych przez dr Qiu-Li Li z Chińskiej Akademii Nauk, próbki te ujawniły, że aktywność wulkaniczna na Księżycu trwała znacznie dłużej, niż dotąd przypuszczano. Analiza izotopowa wskazała, że niektóre ziarna pochodzą z lawy datowanej na około 2,83 miliarda lat temu, a inne mają nawet 4,2 miliarda lat. To dowodzi, że aktywność magmowa na Księżycu była intensywna przez ogromny okres czasu.

Badania potwierdziły, że Księżyc doświadczył długotrwałej aktywności wulkanicznej, zanim przeszedł w obecny stan względnej geologicznej bezczynności. Wyniki są kluczowe dla zrozumienia ewolucji Księżyca i procesów kształtujących ciała planetarne w Układzie Słonecznym.

Grafika: depositphotos