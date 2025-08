Netflix, HBO Max, Disney+ i SkyShowtime taniej niż myślisz! Sprawdź, gdzie kupić

Dostęp do serwisów streamingowych z filmami i serialami w ofertach naszych telekomów, to istotny wabik dla klientów już od dłuższego czasu. Postanowiliśmy dziś sprawdzić, jak bardzo atrakcyjne są to oferty i czy naprawdę pozwalają zaoszczędzić.

W naszym zestawieniu ofert pominiemy te, w których wybrane serwisy streamingowe dostępne są za darmo na miesiąc czy 3 miesiące, a później w normalnej, regularnej cenie. Będą to tylko te oferty, w których przez całą umowę możecie korzystać z tego dostępu w cenie miesięcznej niższej, niż kupowanie dostępu bezpośrednio na stronie.

Tańszy dostęp do serwisu Netflix

Zaczynamy od najpopularniejszego serwisu streamingowego z filami i serialami Netflix.

Tańszy Netflix przez całą umowę, dostępny jest w ofercie na światłowody w Play. Kupując z osobna zawarty tu pakiet podstawowy na Netflix, zapłacilibyśmy 33 zł miesięcznie. Z kolei za same najtańsze światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s - 45 zł miesięcznie. Tak więc łącznie byłby to koszt 78 zł miesięcznie.

Wykupując ten sam pakiet światłowodów z wliczonym dostępem do Netflixa będzie to koszt 60 zł miesięcznie, czyli za samego Netflixa zapłacicie tu 15 zł miesięcznie przez całą umowę.

To dla obecnych klientów Play, nowi klienci Play za same światłowody płacą 65 zł miesięcznie, razem z Netflixem 98 zł miesięcznie, a w przypadku łączonej oferty światłowody + Netflix - 80 zł miesięcznie, czyli taka sama oszczędność.

Tańszy dostęp do serwisu HBO Max i/lub Disney+, SkyShowtime

Taki zestaw możliwy jest w każdej ofercie łączonej Plusa z minimum dwoma usługami - abonament komórkowy, światłowód lub internet mobilny. Możemy do nich dobrać:

dostęp do HBO Max (plan Premium, z osobna kosztuje 49,99 zł miesięcznie),

dostęp do Disney+ (plan Standard, z osobna kosztuje 29,99 zł miesięcznie),

dostęp do SkyShowetime (plan Standard, z osobna kosztuje 24,99 zł miesięcznie).

Pokażemy to na przykładzie abonamentu komórkowego z limitem 60 GB transferu danych za 60 zł miesięcznie i światłowodów z limitem 600 Mb/s za 60 zł miesięcznie. Jeśli kupujemy te usługi z osobna, razem z HBO Max Premium zapłacilibyśmy miesięcznie za nie 169,99 zł, z Disney+ Standard - 149,99 zł, z SkyShowtime - 144,99 zł.

W ofercie łączonej z kolei, za światłowody, abonament komórkowy i HBO Max Premium, zapłacimy 100 zł miesięcznie. Podobnie, jak w przypadku Disney+ Standard lub ShyShowtime Standard.

Ciekawie się robi, jak zdecydujemy się na dwa serwisy, na przykład HBO Max i Disney+, łączny koszt rośnie tylko o 10 zł miesięcznie. Podobnie to wygląda w przypadku par ze SkyShowtime. Dobranie trzeciego dowolnego serwisu z tej trójki, to dodatkowe 20 zł miesięcznie.

Tańszy dostęp do Disney+

Jeśli zależy Wam na tańszym dostępie tylko do serwisu Disney+ Standard, warto rozważyć dwie inne oferty - subskrypcja komórkowa Plus lub dowolna oferta (abonament komórkowy, światłowody lub internet mobilny) w Netia.

W subskrypcji Plus za 55 zł miesięcznie - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu danych i prędkości przez pół roku, później limit 1000 GB, a od 13 miesiąca limit 100 GB, dostęp do Disney+ będziecie mieli w zasadzie za… 5 zł miesięcznie.

Z kolei w każdej z ofert Netii, dobranie do nich Disney+ Standard, to dodatkowy koszt 20 zł miesięcznie, a więc oszczędność na poziomie 9,99 zł miesięcznie.

Tańszy dostęp do SkyShowtime

Na koniec został jeszcze SkyShowtime w ofercie łączonej w Play, na światłowody z telewizją.

Nie mam jak tego porównać bez dostępu do serwisów streamingowych, bo aktualnie nie ma takowej oferty na światłowody z telewizją w Play. Niemniej zestaw światłowodów z limitem prędkości 600 Mb/s, telewizja z 212 kanałami i SkyShowtime (Standard z reklamami - regularna cena 19,99 zł miesięcznie), FilmBox (do końca roku) i Cinemax za średnio 80 zł miesięcznie dla obecnych klientów Play i 100 zł miesięcznie dla nowych, brzmi opłacalnie.

