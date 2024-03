Oscarowa produkcja wkrótce na Netflix. Kiedy premiera?

Podczas II wojny światowej i bombardowania Tokio jedenastoletni Mahito Maki traci matkę. Ojciec chłopca żeni się niebawem z Natsuko, młodszą siostrą swojej zmarłej żony i przenosi się z rodziną do domu na wsi. Przygnębiony Mahito, pełen niepokoju w związku z nową sytuacją, niechętnie zaczyna odkrywać okolicę. Tak poznaje tajemniczą, mówiącą ludzkim głosem czaplę siwą i trafia na opuszczoną wieżę w pobliskim lesie, do której wejście rozpoczyna ciąg zaskakujących i cudownych wydarzeń.

– brzmi oficjalny opis udostępniony przez polskiego dystrybutora filmu "Chłopiec i czapla", który w naszych kinach zadebiutował we wrześniu ubiegłego roku.

To pierwsza od 10 lat animacja, którą wyreżyserował Hayao Miyazaki. Spotkała się z ogromny zainteresowaniem ze strony widzów i krytyków. Po sukcesie, jakim niewątpliwie jest zdobycie Oscara za najlepszy pełnometrażowy film animowany, czas by tę historię poznali posiadacze Netfliksa. Platforma potwierdziła właśnie, że to na niej będzie można obejrzeć najnowszą produkcję Miyazakiego – przynajmniej na wybranych rynkach, w tym w Polsce.

Chłopiec i czapla wkrótce na Netflix. Oscarowa produkcja trafi na VOD

A co z premierą? Niestety Netflix nie zdradza żadnych szczegółów. Wiadomo, że film trafi na platformę jeszcze w tym roku, jednak o na konkrety będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. W oczekiwaniu na premierę, warto nadrobić zaległości. Na Netflix dostępny jest spory katalog filmów Ghibli, które można stale oglądać na platformie i tak zostanie jeszcze przez jakiś czas, gdyż wraz z ogłoszeniem, że "Chłopiec i czapla" trafi na VOD, firma potwierdziła przedłużenie umowy z Goodfellas oraz GKIDS zajmującymi się prawami do filmów japońskiego studia. To hitowe animacje pokroju "Spirited Away: W krainie Bogów", "Księżniczka Mononoke", "Mój sąsiad Totoro", "Nausicaä z Doliny Wiatru", czy "Księżniczka Kaguya".