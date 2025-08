W PKP otwierają szampany. Tak dobrze jeszcze nie było

Wyniki z pierwszego półrocza 2025 roku potwierdzają, że kolej nie tylko wróciła do łask, ale przeżywa dynamiczny rozwój. Dane udostępnione przez PKP udowadniają, że przedsiębiorstwo przeżywa prawdziwy renesans.

PKP Intercity ma za sobą wyjątkowo udane półrocze. Od stycznia do czerwca 2025 roku z usług przewoźnika skorzystało aż 40,4 miliona pasażerów, co stanowi wzrost o ponad 9% względem analogicznego okresu ubiegłego roku i o 31% więcej niż dwa lata temu. Każdego dnia z pociągów dalekobieżnych korzystało średnio 223 tysiące osób, a rekord padł 1 czerwca, kiedy przewieziono 332 tys. podróżnych. Jest to najwyższy wynik w historii spółki.

Takimi trasami najchętniej jeździmy

Największą popularnością cieszyły się połączenia z Gdańska, Krakowa, Łodzi i Poznania do Warszawy, jednak największy wzrost frekwencji zanotowano na trasach:

Wzrosty te pokazują rosnące zainteresowanie podróżami kolejowymi, zarówno na trasach turystycznych, jak i między dużymi miastami.

Nowe letnie trasy

W wakacyjnym rozkładzie jazdy, obowiązującym od czerwca, PKP Intercity oferuje 514 połączeń dziennie, czyli o 60 więcej niż rok temu i ponad 80 więcej niż dwa lata temu. Przewoźnik uruchomił nowe połączenia i skrócił czasy przejazdów, dbając jednocześnie o komfort pasażerów. Nowościami są m.in.:

Pendolino ze stolicy do Świnoujścia – najszybsze w historii połączenie do nadmorskiego kurortu,

Ekonomiczny IC Merkury z Wrocławia do Świnoujścia ,

Sprintery – ekspresowe połączenia: Warszawa–Białystok (ok. 1,5 h) i Warszawa–Bydgoszcz (ok. 2,5 h),

IC Kasztelan – nowy pociąg z Krakowa do Hrubieszowa przez Mielec (druga para na tej trasie),

Połączenie do Giżycka – reaktywowane po kilkuletniej przerwie,

Międzynarodowy IC Adriatic Express z Warszawy do chorwackiej Rijeki – większość biletów na wakacje została już wyprzedana.

PKP stara się dostosować do nowego natężenia ruchu. Dlatego też PKP Intercity zwiększyło dostępność miejsc w pociągach. Od stycznia do czerwca:

wzmocniono 4267 pociągów (o 8,5% więcej niż rok wcześniej),

dołączono 5940 dodatkowych wagonów (o 9% więcej),

o 21% zwiększono liczbę przejazdów podwójnymi składami EZT, co pozwalało przewieźć do 600 osób na raz.

Grafika: Kamil Pieczonka / Antyweb