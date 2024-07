Sztuczna inteligencja w służbie straży pożarnej

Jeszcze kilka lat temu sezon pożarów w Kalifornii trwał cztery miesiące. Przez postępującą zmianę klimatu obecnie trwają od sześciu do ośmiu miesięcy w roku. Co gorsza, gdy weźmiemy pod uwagę całe Stany Zjednoczone — to pożary trwają tam niemal cały rok.

Ta przerażająca rzeczywistość zainspirowała NASA, aby wykorzystać zebrane dotychczas dane z obserwacji ziemi do uczenia maszynowego. Są to informacje dotyczące temperatury powierzchni ziemi na przestrzeni lat oraz materiały naturalne, takie jak gęstość drzew i innej roślinności. Dane te sięgają 40 lat wstecz. Informacje te służą do budowania modeli predykcyjnych, które mają wspomóc agencje zarządzania pożarami lasów w przewidywaniu i gaszeniu pożarów.

Kto może korzystać z systemu?

Z opracowanego systemu do przewidywania ruchu pożaru korzystają strażacy w całych Stanach Zjednoczonych. Program ten jest bardzo pomocny, gdyż przewiduje, co będzie się działo w najbliższych dniach. Pozwala to strażakom skuteczniej walczyć z pożarem, tym samym ograniczając jego skutki. Ponadto dzięki systemowi strażacy są w stanie przewidzieć potencjalny pożar oraz ilość zanieczyszczeń, jaką on wyemituje do atmosfery.

Dane NASA dotyczące pożarów lasów dostępne są dla każdego bez opłat. Celem jest, aby agencje zajmujące się pożarami korzystały z dokładniejszych map obrazujących zagrożenia. System stworzony przez NASA może być wzorem również dla europejskich agencji do stworzenia podobnego rozwiązania w Europie.