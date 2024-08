0

NASA popycha naukę do przodu razem ze swoim Cold Atom Lab, jednej z części ISS. Naukowcom udało się po raz pierwszy wykorzystać ultrazimne atomy do pomiaru subtelnych wibracji stacji, co jest bardzo ważnym osiągnięciem w badaniach nad wykorzystaniem technologii kwantowej w przestrzeni kosmicznej. Publikacja wyników eksperymentu w Nature Communications dokumentuje również najdłuższy dotąd czas demonstracji falowej natury atomów w stanie swobodnego spadku w kosmosie.