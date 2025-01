Spektakularne zdjęcie nieba docenione przez NASA. Zrobił je Polak

Astronomy Picture of the Day to strona internetowa, na której NASA codziennie publikuje jedno interesujące zdjęcie z krótkim komentarzem naukowca. Znaleźć się w gronie wyróżnionych na tej stronie to dla miłośników astrofotografii prawdziwa nobilitacja. 28 grudnia dostąpił jej Włodzimierz Bubak. Cóż powiedzieć, wyróżnione zdjęcie po prostu zachwyca!

Zdjęcie, które znalazło się na stronie Astronomy Picture of the Day powstało pod koniec grudnia 2024 roku. Okoliczności, w jakich powstało opisał jego autor, Włodzimierz Bubak. Z prowadzonej przez niego strony na Facebooku Trzeci Plan dowiadujemy się, że trzeba było się natrudzić. Wygląda jednak na to, że efekt zadowolił nie tylko twórcę. Spodobał się również w NASA, a to nie byle wyczyn.

Nie doceniłem zimy w Beskidach – na podjeździe pod przełęcz oblodzenie pokonało moje auto (a raczej mój brak umiejętności i napęd na jedną oś). Wysiadłem z samochodu, kopnąłem w koło, zostawiłem auto w rowie i ruszyłem w góry.

Mimo konieczności wsparcia ze strony pomocy drogowej, udało się zrobić zdjęcie, które 28 grudnia zostało wyróżnione przez NASA. Chętni mogą zobaczyć je w tym miejscu.

Włodzimierz Bubak z wyróżnieniem Astronomy Picture of the Day

O tym, jak dokładnie powstawało zdjęcie zatytułowane Skarby Oriona nad Królową Beskidów możemy przeczytać na stronie autora. Znajdziemy tam m.in. informację o tym, jakie parametry naświetlania zastosowano do jego wykonania:

Zacząłem zbierać materiał fotograficzny: 20 minut RGB, 15 minut H-alpha i jakieś 5 minut na pierwszy plan.

Wiemy również, że tej nocy było naprawdę bardzo zimno, a autor nie mógł rozgrzać się herbatą z prozaicznego powodu: skończył mu się gaz.

Zdjęcie w wersji skompresowanej przez Facebooka nie prezentuje się najkorzystniej, dlatego gorąco zachęcam do obejrzenia go na podlinkowanej wyżej stronie NASA. Nie przeraźcie się jej widokiem. Strona z wyróżnionymi fotografiami nocnego nieba to jedna z najstarszych stron internetowych, jakie wciąż pozostają dostępne dla odwiedzających. Odwiedzając ją możemy przy okazji przekonać się, jak wyglądał Internet 30 lat temu.

Panu Włodzimierzowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w ulubionej dziedzinie fotografii.