Narzędzie do defragmentacji dysku to taka wielka pieśń przeszłości, o której lwia część z nas już dawno zapomniała. Ale kto swoje przeczekał i przeżył czekając na to, aż aplikacja zakończy swoją pracę — ten wie ile to trwało i jak brzmiało.

Internet kocha takie nostalgiczne podróże do przeszłości i regularnie podrzuca nam stare rozwiązania w nowej formie. Jako taką przypominajkę: jak to było i jak działało. I tak właśnie działa uruchamiany w przeglądarce defragmentator dysku z Windowsa 98!

Defragmentator dysku w przeglądarce. Wehikuł czasu, do którego nie potrafię się nie uśmiechnąć

Narzędzie do defragmentacji dysku w przeglądarce to tak naprawdę prosta strona internetowa z dobrze znanym nam wszystkim okienkiem. Wszystko skąpane w estetyce interfejsu Windowsa 98, a nie zabrakło także sekcji z ustawieniami, która pozwala nam zmienić dysk nad którym chcemy pracować. Po wyborze nośnika - startujemy z defragmentacją i... to byłoby na tyle!

Poza (jak to zawsze było z defragmentacją dysku) niezwykle wolno zmieniającymi się kratkami, całości towarzyszą również charakterystyczne dźwięki doskonale znane wszystkim użytkownikom starych komputerów. To taka mała-wielka rzecz, która jest idealna w swojej prostocie i po prostu działa. I dla młodszego pokolenia może być ciekawą lekcją historii, a dla starych wyjadaczy którzy doskonale pamiętają uruchamianie tego narzędzia i czekanie (nierzadko nawet po kilka godzin) aż zakończy pracę — osobliwym wehikułem czasu.

Jeżeli chcielibyście odbyć tę podróż ku czasom minionym, nie pozostaje wam nic innego, jak tylko zajrzeć na stronę https://defrag98.com/ i kliknąć Start!