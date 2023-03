Nie, to nie pomyłka. Naprawdę powstał chatbot będący odpowiednikiem ChatGPT dla kotów.

Mówi się, że jeżeli pomyślicie o czymkolwiek związanym z programowaniem - nowym programie, stronie czy aplikacji - jest duża szansa, że ktoś już to stworzył. Kolektywny umysł internetu nie przestaje pod tym kontem zaskakiwać, ponieważ nie ważne, jak bardzo bezsensowny i nieużyteczny byłby pomysł, i tak zostanie on zapewne wcześniej czy później stworzony. Na przestrzeni lat widzieliśmy wiele takich projektów, włącznie w umieszczeniem całego systemu Windows 95 w przeglądarce czy witryną, która weryfikuje siłę twojego hasła i odpowiada ci w pasywno agresywny sposób. Co jednak się stanie, jeżeli połączymy dwie największe siły rządzące interentem, czyli sztuczną inteligencję i koty?

CatGPT - oto co powstanie

Na tym etapie wszyscy już chyba wiedzą, czym jest ChatGPT i co potrafi. Zaawansowana sztuczna inteligencja pisze za uczniów wypracowania, a w niedługim czasie, zaprzęgnięta do pracy w pakiecie Microsoft 365 będzie także pisała dokumenty, informacje prasowe, tworzyła prezentacje w PowerPoint czy odpisywała na maile. Możliwości ChatuGPT są olbrzymie i oczywiście nie jest to jedyny taki produkt na rynku, ponieważ Google już uruchomiło swoją alternatywę w postaci Barda. Kwestią czasu było jednak, kiedy ktoś zdecyduje się na stworzenie jeszcze lepszego narzędzia, które pozwoli przełamać bariery komunikacyjne pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem.

CatGPT potrafi odpowiedzieć na praktycznie wszystkie zadane mu pytania, dzieląc się z użytkownikiem wiedzą pobraną z najlepszych źródeł, dzięki czemu Wasz kot może doedukować się w różnych dziedzinach. Przykłady? Proszę bardzo:

Następnym krokiem jest oczywiście sprzężenie odpowiedzi CatGPT z asystentem głosowym. Jeżeli jesteście ciekawi możliwości kociej sztucznej inteligencji, odwiedźcie CatGPT tutaj.