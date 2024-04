Osoby planujące otworzyć własny biznes na start stają przed dylematem, w którym miejscu najlepiej będzie to zrobić. Mając już określony budżet na jego uruchomienie, to chyba najtrudniejsze na początek, by zapewnić sobie w przewidywalnym terminie zwrot z inwestycji i w miarę szybki zarobek. Dla takich osób, Mastercard uruchomił nowy, bezpłatny serwis internetowy - GdzieJakiBiznes.com.

Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe:

Wybór odpowiedniej lokalizacji lub jej dopasowanie do wybranej branży jest dla wielu biznesów kluczowym czynnikiem sukcesu. Przekazując GdzieJakiBiznes w ręce przyszłych i obecnych przedsiębiorców chcemy im pomóc w budowaniu ich biznesów od samego początku. To jedyne takie narzędzie w Polsce, wspierające małych i średnich przedsiębiorców, dostępne bezpłatnie. Stworzyliśmy je, by użyć naszych zasobów w jak najlepszy sposób – to przykład odpowiedzialnego wykorzystania analizy danych w służbie społeczeństwu i dla rozwoju przedsiębiorczości.

To nie do końca zasoby własne Mastercarda, bo do danych dotyczących na przykład ceny wynajmu lub sprzedaży lokali w danej lokalizacji, wykorzystują dane udostępnione przez serwis Gratka.pl, a do innego, niezwykle istotnego parametru, co do wyboru danej lokalizacji, a więc natężenia ruchu - zanonimizowane dane z sieci mobilnej, udostępnione przez Orange Polska. W tym ostatnim elemencie jest jeszcze trochę do poprawy, ale o tym na koniec.

Niemniej cały ten zestaw danych i zaawansowana ich analityka, stanowi rzeczywiście niezwykle cenne źródło informacji dla nowych, potencjalnych przedsiębiorców, planujących uruchomić swój nowy biznes w największych miastach w Polsce.

Jak to działa dokładnie? Na początek deklarujemy czego tak naprawdę potrzebujemy, czy szukamy dopiero pomysłu czy już tylko samej lokalizacji, a może obie kwestie są dopiero w fazie początkowej? Zobaczmy tę opcję.

W dalszym kroku wybieramy miasto, w którym chcemy zlokalizować nasz nowy biznes. Do wyboru mamy na tę chwilę 37 największych miast w Polsce, ja wybrałem Wrocław.

Kolejny krok, to wybór branży, w której chcemy spróbować swoich sił w biznesie. Może to być bar, restauracja, sklep zoologiczny, jubiler, fryzjer, sklep spożywczy czy choćby jubiler czy piekarnia. Wybierzmy restaurację.

Ostatni krok, przed prezentacją wyników to określenie budżetu, którym dysponujemy na wynajęcie lub kupno lokalu. Można tu zaznaczyć pominięcie tego kroku, dzięki czemu wyświetlą się nam wszystkie możliwe opcje w danym mieście.

W wynikach wyświetli się nam mapa wszystkich lokalizacji, wraz z oceną ich potencjału dla wybranego biznesu. Jak widać, w przypadku restauracji oczywistymi najlepszymi miejscami jest ścisłe centrum miasta.

Po wyborze jednego z kwadratów na mapie miasta z bardzo wysokim potencjałem możemy w jego ramach sprawdzić, jakie są inne lokale w pobliżu, liczbę placówek medycznych i edukacyjnych w okolicy, dostępność komunikacji miejskiej czy terenów zielonych.

Całość wygląda naprawdę dobrze i rzeczywiście może pomóc nowym przedsiębiorcom w wyborze właściwej lokalizacji, pod warunkiem naprawienia jednego z elementów. Niestety jednego z kluczowych elementów tego narzędzia, a mianowicie natężenia ruchu.

Mimo, że podane są tu w opisie sformułowania „liczby”, mające odnosić się zarówno do gęstości zaludnienia jak i osób odwiedzających daną lokalizację, jedyne liczby jakie tu widzę, to godziny. Na wykresie brakuje tych właściwych liczb, więc trudno ocenić po samych słupkach, jaki to jest dokładnie poziom zwłaszcza, że nie mamy tu żadnego odniesienia, by choćby w przybliżeniu to ocenić. Mam nadzieję, że to to jednak problemy wieku dziecięcego i zostanie to naprawione w niedługim czasie.

