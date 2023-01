Nigdy bym nie pomyślał, że zabawa kalkulatorem da mi tyle frajdy. Spróbujcie, nie pożałujecie!

Emulator kalkulatora. Brzmi kuriozalnie, zwłaszcza w 2023... ale tak naprawdę, to dopiero teraz ma on sens.

Kalkulator to dla znacznej części z nas w 2023 roku aplikacja w telefonie. Jasne, to nie jest tak, że ten segment urządzeń bezpowrotnie zniknął z rynku. Nic z tych rzeczy — wciąż nie brakuje osób, które na co dzień sięgają po ten rodzaj sprzętów, jednak nie są one już codziennością większości z nas. Ba, założę się, że znaczna większość czytelników AntyWeb nie ma już nawet kalkulatora w swoich domach / mieszkaniach. I to takiego z zestawem podstawowych funkcji, o tych bardziej zaawansowanych narzędziach kierowanych ku profesjonalistom nawet nie wspominając.

Ale jeżeli czasem dopada was nostalgia bo pamiętacie, że kiedyś było lepiej — to może emulator z kalkulatorami da wam równie wiele frajdy, co mi. Szuflada z kalkulatorami to nowy projekt dostepny na platformie Archive.org. Co oferuje?

Szuflada z kalkulatorami. Nowy projekt Archive.org

Kilkanaście kalkulatorów emulowanych za pośrednictwem MAME, którymi można pobawić się w przeglądarce. Brzmi jak okropna nuda — no bo faktycznie, obecnie dla podstawowych kalkulacji wystarczy odpowiednia fraza w Google — nie potrzeba do tego żadnych specjalnych kombinacji, wehikułów czasu czy innych cudów. Ta szuflada z kalkulatorami bez wątpienia nie ma należeć do wygodnych, ale jej celem nie jest zastąpienie wygodniejszych narzędzi. To po prostu (albo i aż) możliwość zajrzenia do przeszłości i zobaczenia jak sprawy działały kiedyś. Dla młodszych odbiorców - ciekawostka. Dla starszych - kapka nostalgii. I wiecie co? To naprawdę działa i sprawia sporo frajdy! Zwłaszcza takie cudaki jak HP48+, które nie dość że wyglądają jak należy, to jeszcze wydają dźwięki. Sprawdźcie sami!