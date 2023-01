Ciekawe narzędzia oparte na ChatGPT. Musisz je poznać, są fenomenalne!

ChatGPT zmienia świat - dosłownie. Sztucznej inteligencji można się obawiać, ale pewne jest to, że w istotny sposób zmieniła to, jak pracujemy i... ile pracujemy. Nie bez znaczenia jest fakt, że pewne rzeczy możemy robić szybciej, prościej, lepiej i dokładniej. Jedna z największych innowacji przełomu 2022 i 2023 roku napędza inne narzędzia, które usprawnią Twoją pracę.

ChatGPT jako model konwersacyjny może być wykorzystywany nie tylko do copywritingu: już udowodniono, że nieźle radzi sobie z zadaniami matematycznymi (choć nie jest regułą to, że poradzi sobie zawsze). Wykazano, że potrafi napisać również całkiem spójny kod: oczywiście niekoniecznie musi spełniać wszelkie wymogi i wymaga następnie dostosowania. Ale przecież i tak w wielu przypadkach może usprawnić naszą pracę, uczynić ją prostszą i pewne procesy dzięki temu stają się znacznie bardziej dynamiczne.

Zapraszam więc do kilku narzędzi, które w istotny sposób mogą "podkręcić" Waszą pracę!

1. Debuild

Potrzebujesz aplikacji webowej? Świetnie, jest od tego Debuild! Świetnie radzi sobie w generowaniu komponentów reactowych, "wypluwa" ponadto kod SQL. Co więcej, istnieje możliwość personalizacji aspektów wizualnych Twojej nowej aplikacji webowej. ChatGPT potrafi odczytać "intencje" osoby obsługującej Debuild i dobrać odpowiednie komponenty, które mają się znaleźć w aplikacji, wylistować je i pozwala je potem dostosowywać do swoich potrzeb. Debuild nie jest narzędziem, które pozwoli Ci stworzyć appkę webową od A do Z, ale może stanowić jakiś punkt odniesienia "na start". A to już sporo.

2. Hyperwrite

Czy korzystam czasami w pisaniu tekstów ze sztucznej inteligencji? Jeszcze nie widzę w tym stuprocentowej rewolucji: zwyczajnie mam poczucie, że pisane przez ChatGPT materiały "nie są moje" i zwyczajnie nie odpowiadają moim (być może niskim, ale kto wie) standardom. Niemniej, jako punkt odniesienia, HyperWrite może być naprawdę doskonały. Korzysta z ChatGPT, więc "odpytuje" to AI w zakresie tego, czego potrzebujesz. Oferuje również całkiem pokaźną ilość szablonów: od streszczeń dłuższych tekstów, przez strategie marketingowe, a na "freestyle'owych" zapytaniach skończywszy. Naprawdę ciekawe narzędzie!

3. ActiveChat

Pomoc techniczna ma to do siebie, że jest po prostu... droga. Trzeba zatrudnić ludzi, ci się męczą i nierzadko się również mylą. Jeżeli nie mamy jeszcze zasobów na to, aby w naszym helpdesku pracowali ludzie, albo... po prostu tego nie potrzebujemy - możemy wykorzystać do tego narzędzie. ActiveChat możemy skonfigurować tak, aby rozpoznawał konkretne potrzeby naszych klientów oraz poszukiwał dla nich odpowiednich rozwiązań. W pełni konfigurowalny ChatBot można potem łatwo sparować z Telegramem, Messengerem, chatem na stronie internetowej - gdziekolwiek tylko chcemy. Warto spojrzeć na wprowadzenie do ActiveChat, które wyjaśnia więcej zawiłości tego narzędzia:

*ActiveChat jest narzędziem płatnym: plany zaczynają się od 149 dolarów miesięcznie

4. Blog Idea Generator

Wymyślanie nowych tematów na wpisy jest... upierdliwe. Innego wyrazu użyć nie mogłem, bo go po prostu nie ma. Jest takie, jak napisałem. Może i nie przychodzi mi trudno, bo jak sami wiecie: potrafię zrobić czasami temat z niczego: a to pasek zadań w Windowsie (i kilkanaście wpisów o tym, w różnych wariantach). Ale czasami o to właśnie chodzi: uczepiasz się jednego tematu, bo on się zwyczajnie klika. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Nie każdy jednak potrafi robić to "na zawołanie" - wtedy z pomocą przychodzi Blog Idea Generator: oparty na ChatGPT oraz Topic, potrafi wygenerować wiele pomysłów na wpisy: wystarczy tylko podrzucić mu konkretne "keywordy". Reszta dzieje się sama.

5. SeekWell

SeekWell przyda się zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy przenieść dane z naszej bazy do takich narzędzi jak Google Sheets, Gmail, czy Slack. Jest też łatwy do zintegrowania z aplikacjami webowymi: używa się go nie tylko do zwizualizowania danych zawartych w bazie w przystępny dla człowieka sposób, ale także do generowania raportów, czy analiz. Świetne narzędzie, jeżeli pracujecie na bazach SQL i chcecie pracować na zawartych tam danych. Możliwe jest generowanie zapytań za pomocą instrukcji warunkowych (jeżeli stanie się to, zrób to), albo wdrożyć harmonogramy, w ramach których zapytania do bazy będą generowane cyklicznie, co określony czas. Dzięki temu możemy być pewni, że dane w naszych arkuszach, czy gdziekolwiek indziej - zawsze będą aktualne.

Sztuczna inteligencja może nam pomóc w naprawdę wielu rzeczach. ChatGPT nie jest pomocny tylko w rozmowach - może robić również wiele innych rzeczy - w tym usprawniać naszą pracę na naprawdę wielu poziomach. Jest oczywiście wiele innych narzędzi opartych na tym przełomowym AI: jeżeli znacie inne ciekawe rozwiązania, napiszcie o nich w komentarzu!

*SeekWell jest narzędziem płatnym: plany zaczynają się od 50 dlarów.