Narodowa biblioteka Polskiego Radia to pomysł na darmową platformę online, w której znajdowałyby się dzieła będące w posiadaniu rozgłośni. Póki co jednak brak jest szczegółów projektu.

Pomimo tego, że inne media pochłaniają dziś lwią część uwagi odbiorców, radio wciąż ma się bardzo dobrze i może pochwalić się stałą liczbą odbiorców. Jednocześnie, jest to miejsce, gdzie kultura i sztuka może być promowana w nieco inny sposób. Jak wynika z danych zaprezentowanych na posiedzeniu rady programowej Polskiego Radia, w 2022 roku programy Polskiego Radia nadały łącznie 5446 pozycji literackich w formie słuchowisk, dramatów, nowel, opowiadań czy audiobooków. Do tego dołączyło wiele innych form, które miały być dostosowane formą do słuchacza, do którego są adresowane.

To zrodziło pomysł na stworzenie Narodowej biblioteki Polskiego Radia

Podczas tego samego posiedzenia szef rady programowej Polskiego Radia, Marek Suski, zaproponował, by wykorzystać rozległe zasoby literackie, jakie Radio posiada i na ich podstawie stworzyć nową internetową platformę, w której odbiorca mógłby zapoznać się z dziełami, które znajdują się na antenie. Jak się okazuje, pomysł na stworzenie takiego podmiotu jest już w fazie koncepcyjnej, ale póki co brak jakichkolwiek detali odnośnie tego, jakie tytuły mają wchodzić w skład takiej biblioteki i w jaki sposób miałaby być promowana.

Czy taki plan wypali? Cóż, jeżeli tak, jest duża szansa, że platforma była by otwarta i darmowa, dzięki czemu każdy miałby dostęp do prezentowanej literatury. W takim aspekcie uważam to za bardzo dobry pomysł, który może pomóc w dostępie wielbicieli niektórych gatunków literackich do ulubionych pozycji. Jedyne, co może budzić ewentualne wątpliwości to wielkość i kompletność takiej biblioteki.

