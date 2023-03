Odświeżona strona Jakdojade.pl, czyli przejrzyste planowanie podróży z poziomu przeglądarki

Chociaż Jakdojade cieszy się większą popularnością jako aplikacja, jest to także serwis internetowy — ba, właściwie na samym początku dostępna była wyłącznie strona internetowa. Działała ona jednak różnie i pomimo zapewnień firmy, że cały czas wersja web jest wspierana i rozwijana, to korzystanie z aplikacji było zwyczajnie dużo bardziej wygodne i przejrzyste. To jednak ma się zmienić.

Firma informuje, że stronę przepisano od podstaw zgodnie z najnowszymi technologiami, aby zapewnić użytkownikowi doświadczenia zbliżone do korzystania z aplikacji. Wprowadzone w serwisie zmiany miały na celu przede wszystkim uspójnienie wyglądu wersji na przeglądarki oraz aplikacji. Teraz niezależnie od wybranej platformy, użytkownik znajdzie zbliżony układ elementów, analogiczne przyciski i funkcje. Bartosz Burek, prezes zarządu Jakdojade, komentuje:

Dążymy do tego, aby korzystanie z Jakdojade było intuicyjne i proste bez względu na to, czy ktoś używa aplikacji czy wersji web. Uspójnienie interfejsów między platformami sprawia, że ktoś przyzwyczajony do jednej opcji, bez problemu będzie mógł skorzystać z drugiej. To wydanie jest kolejnym krokiem na naszej drodze do stania się kompleksowym asystentem podróży.

Nie tylko lepszy wygląd, ale także nowe funkcje

Poza wyglądem i interfejsem podobnym do tego z aplikacji, wprowadzono również kilka nowości. Jedną z takich funkcji jest Wyszukiwarka PKP oraz informacje o aktualnych opóźnieniach (real-time). Funkcje, wcześniej dostępne tylko w aplikacji, są teraz również obecne na stronie internetowej.

Obecnie Jakdojade obsługuje ponad 50 miast w zakresie rozkładów jazdy (linii autobusowych, tramwajowych, metra i kolei miejskich) oraz rozbudowanej wyszukiwarki połączeń, a w wielu miastach aplikacja pozwala na wygodny zakup biletów jednorazowych i okresowych. W zeszłym roku do funkcjonalności dodano także wyszukiwarkę PKP dla połączeń międzymiastowych. Korzystacie z tego rozwiązania?

Źródło: Jakdojade