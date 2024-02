Naukowcy dokonali niemożliwego. Mniejszej grubości nie da się już uzyskać!

W nauce często przekracza się granice, których osiągnięcie wydaje się być niemożliwe. Areną takich sukcesów jest często nanotechnologia — to dzięki niej dokonują się jedne z istotniejszych przełomów. Zespół naukowców z Tokyo Metropolitan University zaprezentował światu swoje najnowsze odkrycie: nanozwoje. I to nie byle jakie.

Co to właściwie są te "nanozwoje"? Odpowiedź tkwi w ich strukturze i właściwościach, bardzo mocno z nich mogą skorzystać m.in. takie technologie jak fotowoltaika. Naukowcy, na których czele stoi profesor Yasumitsu Miyata, opracowali innowacyjną metodę ich tworzenia, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii. Dotychczasowe metody tworzenia nanozwojów napotykały na istotne problemy, ale zespół z Tokyo Metropolitan University znalazł rozwiązanie. Wykorzystując plazmę, naukowcy potraktowali nią jednowarstwowy arkusz selenku molibdenu, a następnie zastąpili atomy selenu atomami siarki. Efekt? Nanoarkusze, które spontanicznie zwijały się w zwoje, tworząc struktury o niespotykanych dotąd właściwościach.

Owe nanozwoje zaskakują swoimi właściwościami. Mają one długość w skali mikrometrów, a średnica sięga zaledwie kilku nanometrów (to tyle, co jeden atom!). Wcześniejsze założenia teoretyczne naukowców zostały zatem w pełni spełnione. Dodatkowo, obiecująco oddziałują ze światłem spolaryzowanym oraz potencjalnie możliwe jest wykorzystanie ich do produkcji wodoru. To z kolei byłoby niezwykle pożądane w przemyśle motoryzacyjnym, który ciągle spogląda na wodór jako paliwo przyszłości.

Dzięki temu przełomowemu odkryciu możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Nowa metoda wytwarzania nanozwojów stawia przed nami naprawdę ciekawe perspektywy. Potencjalne zastosowania tego odkrycia są naprawdę szerokie — począwszy od implementacji ich w ogniwach paliwowych (wykorzystujących w przemyśle motoryzacyjnym wodór jako paliwo), a skończywszy na wysokowydajnych ogniwach fotowoltaicznych, które będą w stanie wykrzesać znacznie więcej energii ze słońca. Jak na razie przeszkodą w efektywnym wytwarzaniu prądu z fotowoltaiki jest fakt, iż sprawność ogniw mogłaby być znacznie lepsza. Ale niewykluczone, że za jakiś czas taka będzie — właśnie dzięki temu, co naukowcy proponują nam poprzez nanotechnologię.

Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia zmian w zakresie ochrony środowiska oraz transformacji energetycznej — takie odkrycia są bardzo ważne. Istotne jest nie tylko to, byśmy zaczęli korzystać z mniej inwazyjnych dla środowiska środków i paliw, ale również uczynienie tego, co nas otacza sprawniejszym i lepszym. Za jakiś czas nasza planeta nam za to sowicie podziękuje.