Naukowcy wspierani przez NASA odkryli, że jądro naszego najbliższego sąsiada stygnie, co prowadzi do jego kurczenia się. Odkrycie tego procesu ma nie tylko ogromne znaczenie naukowe, ale także praktyczne implikacje dla przyszłych misji kosmicznych. Jednym z najbardziej widowiskowych efektów kurczenia się jądra księżycowego są różnice w wysokościach poszczególnych elementów jego powierzchni o niemałych wartościach, osiągające nawet kilkadziesiąt metrów. Wszystko to doprowadza do wytwarzania się uskoków, które to stwarzają niebezpieczeństwo dla przyszłych misji eksploracyjnych, zarówno załogowych, jak i prowadzonych przez roboty.

Tom Watters z Smithsonian Institution, który jest głównym autorem badań nad tą kwestią, podkreśla, że uskoki te mogą być przyczyną poważnych trzęsień ziemi na Księżycu, co stanowi wyzwanie zarówno dla przyszłych astronautów, jak i dla wysłanych tam robotów.

Szczególnie niepokojące są uskoki znajdujące się w południowych regionach Księżyca, które są strategicznie ważne ze względu na potencjalne złoża lodu. To właśnie bogate w lód obszary są wskazywane jako kluczowe dla przyszłych misji eksploracyjnych, a jednocześnie mogą być bardziej narażone na trzęsienia ziemi i inne niebezpieczeństwa związane z kurczeniem się jądra księżycowego.

Dane z misji kosmicznych — chociażby Lunar Reconnaissance Orbiter — dostarczają cennych informacji na temat tych uskoków, podczas gdy urządzenia sejsmiczne pozostawione na Księżycu przez astronautów dostarczają danych na temat aktywności sejsmicznej na jego powierzchni. Mimo tego wszystkiego, NASA nie zamierza zaniechać swoich. Wręcz przeciwnie, można więc stwierdzić, że odkrycie zjawiska kurczenia się jądra Księżyca stawia przed nami nowe wyzwania, które musimy pokonać, aby zrozumieć i wykorzystać pełen potencjał, jaki drzemie w Księżycu. Coraz bardziej bowiem zbliża się perspektywa powrotu na Srebrny Glob — ostatni raz byliśmy tam... 50 lat temu i dokonała tego załoga Apollo 17.

Badania nad tym zjawiskiem są kluczowe dla przyszłych misji kosmicznych, zarówno tych prowadzonych przez ludzi, jak i przez roboty. Pozwalają nam lepiej zrozumieć bardziej "dynamiczny" charakter Księżyca i dostosować nasze strategie eksploracyjne do zmieniających się warunków na jego powierzchni.

Kurczące się jądro Księżyca może być pewnym zaskoczeniem także dla Was. Srebrny Glob wydaje się być superspokojny, mało ciekawy, cichy. I byłaby to prawda, gdyby nie fakt, że pod jego powierzchnią dzieje się naprawdę sporo. Aktywność sejsmiczna na Księżycu nie jest mała szczególnie w obszarach, które są kluczowe dla przyszłych misji — to zdecydowanie musi zostać wzięte pod uwagę przez kolejne nasze misje.