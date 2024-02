Oto nowy, lepszy plastik. Jego możliwości mocno Cię zaskoczą

Na razie jako ludzkość musimy improwizować tam, gdzie dostęp do odpowiednich materiałów może być ograniczony. Szczególnie jest to widoczne w przypadku ekstremalnych misji morskich czy kosmicznych, gdzie każdy gram wyposażenia musi być dokładnie przemyślany. Ale co by było, gdybyśmy mieli materiał, który potrafiłby zmieniać swoje właściwości, dostosowując się do różnych zastosowań?

Naukowcy z University of Chicago, we współpracy z ekspertami z innych renomowanych instytucji, takich jak Argonne National Laboratory, U.S. Army Research Laboratory, NASA i National Institute for Standards and Technology (NIST), postanowili wprowadzić tutaj nieco innowacji. I trzeba przyznać, że wygląda to całkiem dobrze.

Zainspirowani pluripotencjalnością (czyli zdolnością pojedynczej komórki do "zamiany" w dowolny typ komórek poza trofoblastami) komórek macierzystych, naukowcy postanowili opracować plastik o wielu możliwościach. Ich materiał polimerowy, opisany w artykule opublikowanym w Science, może zmieniać swoje właściwości w zależności od warunków termicznych, co w istotny sposób zwiększa uniwersalność danego materiału. Tym samym, w przypadku przyszłych misji np. w kosmosie — różne narzędzia mogą mieć naprawdę różne zastosowania.

Rezultatem jest materiał, w którym mogą zachodzić odwracalne wiązania kowalencyjne. Mogą one pękać i ponownie formować się, co pozwala na dostosowanie go do różnych zastosowań. Podgrzewając plastik do różnych temperatur, można osiągnąć różne efekty: od twardej, sztywnej formy, idealnej do produkcji narzędzi czy części mechanicznych, po miękką, elastyczną — przydatną jako klej czy izolacja.

Taki plastik nie tylko daje inżynierom większą elastyczność w wyborze materiałów, ale także otwiera nowe możliwości w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych. Zamiast segregować różne rodzaje plastiku, można byłoby wykorzystać ten sam plastik, który potrafi przekształcić się w coś innego w zależności od potrzeb.

Jest to przełomowy krok w dziedzinie projektowania materiałów, który może zmienić sposób, w jaki myślimy o produkcji i wykorzystaniu tworzyw sztucznych. Daje to również nadzieję na to, że w naszym otoczeniu będzie pojawiać się znacznie mniej śmieci pochodzących z tradycyjnego plastiku.

Nasz świat zdecydowanie podziękuje nam, jeżeli tego typu materiału staną się normą w produkcji, przynosząc liczne korzyści dla środowiska i przemysłu. To właśnie dzięki takim przełomom naukowym świat staje się coraz mniej brutalny dla środowiska naturalnego. I przy okazji — naukowcy uczestniczący w misjach kosmicznych będą mieli odrobinę łatwiej. Będą mogli sami dostosowywać do swoich aktualnych potrzeb właściwości takiego plastiku i nie będą musieli zabierać ze sobą zbyt wiele bagażu. Narzędzia, których nie będą już potrzebowali, będzie można "zmienić" w coś innego, na co akurat jest zapotrzebowanie.