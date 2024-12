Największe hity Disney+ na 2025. Na te perełki warto czekać

Następny rok zapowiada się naprawdę ekscytująco, gdy spojrzymy na nadchodzące premiery na Disney+. Platforma szykuje masę serialowych nowości, z długo wyczekiwanymi kontynuacjami i zupełnie nowymi produkcjami na liście. Wśród nich znajdą się zarówno hity dla fanów uniwersum Marvela i Gwiezdnych Wojen, jak i propozycje dla miłośników innych gatunków.

Reklama

Nowości Disney+ 2025. Seriale, na które warto czekać

Jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów jest z pewnością „Obcy: Ziemia”. Ten serial science fiction to prequel kultowej serii filmów o Obcym, którego akcja rozgrywa się na 30 lat przed wydarzeniami z pierwszego filmu. Będziemy mieli okazję poznać genezę przerażających ksenomorfów i historię ich pierwszego kontaktu z ludzkością. Serial zapowiada się mrocznie i trzymająco w napięciu, a film "Obcy: Romulus" pokazał, że ta franczyza ma jeszcze w sobie iskrę i to zdecydowanie najbardziej wyczekiwana przeze premiera Diseny+ w 2025 roku.

W 2025 roku powróci również „Gwiezdne wojny: Andor”. Drugi sezon serialu, którego akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu "Łotr 1", kontynuuje historię Cassiana Andora i jego walki z Imperium. Możemy spodziewać się jeszcze więcej emocjonujących scen akcji, intryg politycznych i rozbudowy wątków znanych z poprzedniego sezonu. Najbardziej ucieszyły mnie wieści o powrocie dyrektora Krennica, w którego wciela się Ben Mendelsohn - pamiętam jego występ w "Rogue One" i bardzo liczyłem na to, że dostanie jeszcze szansę pokazania się w pelerynie na ekranie.

Nowe seriale Star Wars i Marvel (MCU) nadchodzą

Fani Marvela z niecierpliwością i zaintrygowaniem czekają na "Ironheart". Serial opowiada historię Riri Williams, genialnej młodej wynalazczyni, która konstruuje zbroję dorównującą tej należącej do Iron Mana. W serialu zobaczymy, jak Riri radzi sobie z wyzwaniami bycia superbohaterką i jak wykorzystuje swój intelekt i technologię, by chronić świat. Na platformę powraca również uwielbiany przez widzów "Daredevil: Born Again". Charlie Cox ponownie wcieli się w rolę Matta Murdocka, niewidomego prawnika, który nocami walczy z przestępczością jako Daredevil. W nowym serialu Matt będzie musiał zmierzyć się z nowymi zagrożeniami i przeciwnikami, ale po wdrożeniu poprzednich sezonów do MCU już mniej więcej wiemy, czego spodziewać się po nowych odcinkach.

Oprócz wymienionych wyżej hitów, Disney+ zapowiada również premiery innych ciekawych produkcji, takich jak czwarty sezon kulinarnego, kultowego już chyba serialu "The Bear", drugi sezon serialu fantasy "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" oraz nowy serial "Paradise".