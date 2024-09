Znaleźli sposób na ogrzanie miasta. Największe tego typu rozwiązanie na świecie!

W 2022 roku sprzedano łącznie 203,3 tys. pomp ciepła w różnych wariantach. Motywowany licznymi dotacjami boom na eko energię wciąż ma się w Polsce dobrze, ale nie możemy równać się pod tym względem z Finlandią, gdzie do 2022 roku sprzedano ponad 1,4 miliona pomp ciepła. Połowa energii wykorzystywanej w Finlandii do ogrzewania i chłodzenia pochodzi z biomasy, co wraz z pompami jest częścią składową krajowego projektu, zakładającego osiągniecie pełnej neutralności węglowej do końca tej dekady. Teraz Finlandia dokłada kolejną cegiełkę – wybuduje największą pompę ciepła, która pomoże walczyć z zimą.

Nie straszna jej praca w skrajnie niskich temperaturach

Największa na świecie pompa ciepła – takie zadanie postawiła sobie firma z Finlandii kilka lat temu, a dziś tę wizję realizuje. Zostanie zamontowana w Helsinkach – stolicy kraju – gdzie zima trwa 4 miesiąca, a średnia dobowa temperatura oscyluje wokół -3 stopni Celsjusza. Finlandia może pochwalić się niezłą infrastrukturą odnawialnych źródeł energii, a dzięki wykorzystywaniu słońca i wiatru napędzanie pompy ciepła jest tańsze. Samo urządzenie może pracować nawet w -20 stopniach Celsjusza, dostarczając 200 GWh do 30 000 domów w Helsinkach rocznie.

Turbina wiatrowa w Holandii / Źródło: Depositphotos

Projekt powstaje na zamówienie fińskiej firmy Helen Oy, która na rynku działa od 1909 roku.

„Helsinki postawiły sobie ambitny cel, osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, a przekształcenie naszego systemu grzewczego jest kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Po zakończeniu budowy, elektrownia z pompą ciepła znacząco zmniejszy emisję CO2 spowodowaną ogrzewaniem, przybliżając nas do osiągnięcia neutralności węglowej. Dodatkowo nowa elektrownia prawdopodobnie zapewni stabilność cen dla klientów, ponieważ jej produkcja jest łatwo dostosowywana” –Juhani Aaltonen, wiceprezes ds. inwestycji ekologicznych w Helen

Pompa jeszcze bardziej ekologiczna

Pompa ciepła jest sprzedawana w materiałach marketingowych jako ekologiczna alternatywa dla pieców i klimatyzatorów, ale te urządzenia wcale nie są takie święte. Zwłaszcza te, które wykorzystują szkodliwe dla środowiska fluorowane gazowe związki węgla (HFC). Unia Europejska chce do 2026 roku zakazać stosowania niektórych czynników f-gazowych, bo te przyczynią się do globalnego ocieplenia.

Największa na świecie pompa ciepła będzie jednak w pełni zgodna z nowymi wytycznymi, a dwutlenek węgla wykorzysta jako czynnik chłodniczy. Przewiduje się, że jej zastosowanie pozwoli ograniczać 26 000 ton emisji CO2 rocznie.

Produkcją pompy zajmie niemieckie przedsiębiorstwo MAN Energy Solutions, trudniące się między innymi produkcją dużych silników wysokoprężnych i maszyn turbinowych do zastosowań morskich. Firma w komunikacie prasowym poinformowała, że pompa ciepła rozpocznie prace w 2026 roku.

„Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspierać firmę Helen w ich działaniach na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej w Helsinkach. Nasza technologia pomp ciepła zapewnia ekonomicznie konkurencyjny i efektywny sposób wykorzystania ciepła neutralnego dla klimatu z powietrza atmosferycznego, nawet przy niskich temperaturach sięgających -20° Celsjusza. Miejskie projekty ciepłownicze wykorzystujące technologie neutralne dla klimatu są kluczowe dla postępu globalnych wysiłków na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla” – Uwe Lauber, CEO w MAN Energy Solutions

Stock image from Depositphotos