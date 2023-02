KSeF z poślizgiem. Elektroniczne faktury dopiero od połowy 2024 r.

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w którym zawarto przepisy dotyczące konieczności korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jego głównym założeniem, oprócz pełnej cyfryzacji dokumentów, jest uszczelnienie systemu VAT. Publikacja projektu dawała nadzieję, że obowiązek stosowania faktur elektronicznych wprowadzony będzie zgodnie z dotychczasowym planem - 1 stycznia 2024 r. Kilkanaście dni temu okazało się jednak, że tak się nie stanie. Resort finansów zapowiedział, że obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wejdzie w życie pół roku poźniej - 1 lipca 2024 r.

KSeF z kolejnym poślizgiem. Elektroniczne faktury dopiero od połowy 2024 r.

Choć ministerstwo zachęca, by system przetestować i odpowiednio przygotować na zmianę swoją organizację, to firmy z tej możliwości, póki co, nie korzystają. Eksperci są jednak zdania, że to dobry ruch. Głównie dlatego, że do tej pory w elektronicznym systemie KSeF wystawiono "zaledwie" 22 tysiące faktur. To bardzo mało biorąc pod uwagę fakt, że Ministerstwo Finansów informuje o 2,5 mld dokumentów rocznie przetwarzanych przez system. Dla firm to dobry znak, gdyż będą miały nieco więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Z drugiej jednak strony takie przesunięcia sprawiają, że przedsiębiorcy odkładać będą w czasie przejście na faktury elektroniczne.

Przedsiębiorcy nauczeni praktyką Ministerstwa Finansów, czekają na konkretne zapisy i przede wszystkim na uchwalenie oraz wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Z tego punktu widzenia to, że z KSeF korzysta niewielu z nich, nie jest niczym zaskakującym

– tłumaczy Magdalena Jarek, menedżer działu rozwoju aplikacji SAP z firmy informatycznej KBJ, która specjalizuje się w integracji systemu SAP z KSeF-em.

Polska, wraz z Włochami, Francją i Hiszpanią znajduje się grupie pierwszych państw europejskich wdrażających obowiązkowy elektroniczny system do wymiany faktur. To część planu Unii Europejskiej dotyczącego digitalizacji i uszczelnienia systemu płatności związanych z podatkiem VAT.

