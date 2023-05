Nowy Spider-Man w kinach oraz Idol od HBO. Najważniejsze premiery tygodnia

Spider-Man Poprzez Multiwersum

Jedna z najlepszych animacji ostatnich lat powraca z drugą częścią. Dzięki zwiastunowi wiemy, że twórcy postanowili przebić pierwszą odsłonę pod każdym względem, dlatego może to być jeden z tych niewielu bardzo udanych sequeli. Tym razem młody Miles Morales wykroczy znacząco poza własne uniwersum, dzięki czemu poznamy całe mnóstwo innych wariantów i wersji Spider-Manów. Podobno czekają nas nie lada niespodzianki. Przekonamy się już w ten piątek, gdy film wchodzi do kin lub dzień wcześniej podczas pokazów przedpremierowych.

Premiera w kinach 2 czerwca (pokazy przedpremierowe 1 czerwca).

Idol

Serial z artystą znanym jako The Weeknd to jeden z najjaśniejszych punktów oferty HBO na ten rok, choć po reakcjach i recenzjach z Cannes, gdzie "The Idol" debiutował, emocje jakby trochę opadły. O czym opowiada produkcja? Jocelyn, która z powodu załamania nerwowego musiała przerwać swoją ostatnią trasę koncertową, decyduje się odzyskać swoje miejsce jako najbardziej wybitna i uwodzicielska gwiazda pop w Ameryce. Jej niepohamowany zapał zostaje ożywiony przez Tedrosa, impresario klubu nocnego o tajemniczej historii.

Premiera w nocy z 4 na 5 czerwca na HBO Max.

Odwet oceanu

Niemiecka produkcja bazująca na powieści Franka Schatzinga. Globalna ekologiczna katastrofa stopniowo przybiera coraz bardziej niepokojące formy - na całym świecie doszło do serii ataków ze strony zwierząt morskich na ludzi. Kutry rybackie toną, zaatakowane przez wieloryby, podczas gdy tysiące skorupiaków odstraszają turystów z plaż. Równocześnie tajemnicza bakteria sprawia, że woda staje się niezdatna do spożycia. Dodatkowo, nasz świat nawiedzają kataklizmy, które zagrażają życiu milionów ludzi.

Od 28 maja na Viaplay.

Turbulencje

Turbulencje to jeden z seriali przejętych przez Netfliksa od innej stacji. Emisja rozpoczęła się na NBC, a po trzech sezonach go skasowano. Platforma postanowiła zakupić prawa i dokończyć całość w dwuczęściowym 4. sezonie. Na czym się skupia fabuła? W wyniku zniszczeń wulkanicznych spowodowanych przez Angelinę, pasażerowie lotu 828 stają w obliczu nieustannej inwazji kontroli, która jest podsycana przez powszechną nienawiść wobec nich. Bezwzględny Rejestr 828 stale ich monitoruje, uniemożliwiając im swobodne rozwiązanie tajemnic swojego powrotu oraz wezwań. To ostatnie odcinki, które mają wyjaśnić tajemnice pojawiające się od początku serialu.

2. część 4. sezonu debiutuje 2 czerwca na Netflix.

Big data: Świat pod kontrolą

Nowy dokument National Geographic mający spore szanse odpowiedzieć na zadawane przez wiele osób pytania. Wszyscy korzystamy z sieci i wielokrotnie każdego dnia logujemy się na przeróżne serwisy, ale kto, co, kiedy i w jaki sposób korzysta z przekazywanych przez nas danych? Seria prezentuje koncepcje, które jeszcze niedawno były jedynie niepokojącą naukową fantazją, a dziś stają się rzeczywistością. Okazuje się, że sztuczna inteligencja może pomagać w leczeniu tajemniczych chorób, ale jednocześnie może również fałszywie oskarżać niewinnych ludzi o przestępstwa i powiadamiać o tym organy ścigania. Przedstawiona zostanie także historię ogromnych kontrowersji w świecie sztuki, gdzie w słynnym domu aukcyjnym wystawiono na sprzedaż portret stworzony przez algorytm.

Premiera na National Geographic 4 czerwca o 21:00.