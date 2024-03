Galaxy A55 w ofercie naszych telekomów. Gdzie i za ile kupicie go bez abonamentu

Rzadko zaglądamy do premier nowych smartfonów w ofertach naszych operatorów, bo jak wiemy rzadko to jest korzystniejsze niż kupno ich w popularnych elektromarketach. Jednak z najnowszymi Samsungami - Galaxy A55 i A35 jest nieco inaczej.

Jest jeszcze jedna kwestia, która sprawia, że wolimy kupować smartfony w sklepie - zwyczajnie wielu z Was ma już jakąś ofertę komórkową, odpowiada Wam, nie chcecie się przenosić, chcecie zwyczajnie kupić nowego smartfona na raty i bez przepłacania.

Dlaczego więc w ogóle zastanawiać się nad kupnem smartfona u operatora? Przychodzi mi do głowy jeden argument - posiadamy już ofertę komórkową u któregoś z operatorów, dokupujemy do niej smartfona i płacimy za wszystko na jednej fakturze.

Dlatego sprawdzimy ceny jednego z tych smartfonów w ofertach naszych telekomów - Orange, Play, Plus i T-Mobile, ale bez konieczności dokupywania kolejnego abonamentu. Do zestawienia tego wybrałem Samsunga Galaxy A55 5G 8/128GB, którego cena ustalona została przez producenta na 2 099,00 zł oraz Samsunga Galaxy A55 5G 8/2568GB za 2 299,00 zł - w zależności od dostępności u poszczególnych operatorów.

Specyfikacja Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A55

Galaxy A55 5G Wyświetlacz 6,6 cali, FHD+ Super AMOLED

Częstotliwość odświeżania do 120 Hz

Korektor obrazu (Vision Booster) Wymiary i waga 161,1 x 77,4 x 8,2 mm, 213 g Aparat Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix, F2.2

Aparat główny 50 Mpix, F1.8, AF, OIS

Aparat makro 5 Mpix, F2.4

Aparat przedni 32 Mpix, F2.2 Procesor i pamięć Exynos 1480 (ośmiordzeniowy 2.75 GHz, 2 GHz8)

8 GB + 128 GB

8 GB + 256 GB Akumulator 5 000 mAh (typowo) System operacyjny Android 14 z One UI 6.1 Bezpieczeństwo Samsung Knox

Ceny Samsunga Galaxy A55 5G 8/128GB i 8/2568GB w elektromarketach

Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB w Media Expert i Euro RTV AGD również kosztuje 2 099,00 zł, a Samsung Galaxy A55 5G 8/2568GB: 2 299,00 zł, ale chcemy go kupić na raty.



Tutaj mamy jedną dobrą i jedną złą wiadomość. Dobra jest taka, że w obu sklepach jest akurat promocja dwóch darmowych rat. Z kolei zła - musimy się liczyć z płaceniem ich aż przez 30 miesięcy.



To nawet dłużej niż umowy na abonament u naszych telekomów. Sprawdźmy więc czy nie będzie korzystniej kupić tego smartfona w Orange, Play, Plus lub T-Mobile na raty, ale bez abonamentu.

Samsung Galaxy A55 5G 8/256GB w Orange

W Orange dostępny jest tylko model z większą pamięcią, jeśli chcemy go kupić bez abonamentu, mamy do wyboru kilka opcji ratalnych - na 6, 12, 20, 24 lub 36 rat. Jednak zawsze łącznie zapłacimy tu 2 403,00 zł, czyli 100 zł więcej niż w sklepie.



Na plus - nie ma opłaty na start i szeroki zakres rat do wyboru. Więc w zależności, ile Wam brakuje miesięcy do końca umowy na posiadaną ofertę komórkową, możecie dobrać sobie tyle rat za smartfona.

Samsung Galaxy A55 5G 8/256GB w Play

W Play nie kupicie tego smartfona w ratach, tylko za gotówkę, więc jeśli macie już jakąś umowę na abonament u tego operatora, warto rozważyć zakup tego telefonu na raty w elektromarkecie.



Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB w Plus

W Plusie w ofercie bez abonamentu możemy zakupić tańszy model, a do wyboru mamy trzy opcje rat - na 12, 24 i 36 miesięcy. Raty na 24 i 36 miesięcy wychodzą w ostatecznym rozrachunku drożej.



Opłacalna jest za to wersja na 12 miesięcy, bo w rezultacie zapłacicie za tego smartfona tyle co u producenta - 2 099,00 zł. Wprawdzie drożej o 140 zł niż obecnie na raty w elektromarkecie, ale szybciej przejdzie on na Waszą własność,- już po roku, a nie dopiero po 30 miesiącach.

Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB w T-Mobile



W ofercie T-Mobile wygląda to podobnie co w Plusie z tym, że łączny koszt 2 099,00 zł za ten model dostępny jest tylko w opcji rat na 24 miesiące, to tylko pół roku krócej niż w elektromarketach.