Najtańsze oferty na kartę poza „wielką czwórką”

Dużo uwagi poświęcaliśmy ostatnio ofertom Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz ich submarkom, dziś postanowiłem wyjść nieco poza tę „wielką czwórkę” i sprawdzić w jakich cenach możemy dziś aktywować sobie najtańsze oferty na kartę u pozostałych operatorów.

Najtańsza oferta na kartę (miesięczne pakiety) kosztuje dziś 30 zł miesięcznie w Play, Plus i T-Mobile, a w Orange - 31 zł. Zawierają one nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych,- nie licząc bonusów za doładowania i promocji darmowych GB na rok.



Z kolei oferty na kartę submarek „wielkiej czwórki” różnią się dużo bardziej. W nju na kartę mamy pakiet za 29 zł z limitem 10 GB, w Virgin Mobile za 25 zł - 15 GB (bez nielimitowanych MMS-ów), w Plush za 30 zł - 30 GB, a w Heyah to już koszt 35 zł za 55 GB.



Na co możemy liczyć w ofertach na kartę u pozostałych operatorów?

a2mobile (zasięg Plus) - oferta na kartę

Zaczynamy alfabetycznie od oferty na kartę w a2mobile, w której to najtańszy pakiet dostępny jest w cenie 19,90 zł miesięcznie. Zawiera on pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych.



Fakt Mobile (zasięg Play) - oferta na kartę

W Fakt Mobile mamy dwa pakiety. Pierwszy za maksymalnie 15 zł, zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS,- to dla osób, które nie potrzebują transferu danych w telefonie.



Jeśli zależy nam na transferze danych, można tu aktywować cykliczny pakiet za 25 zł miesięcznie z limitem 10 GB. Do tego pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS.

Klucz Mobile (zasięg Plus) - oferta na kartę

Oferta na kartę w Klucz Mobile, to raczej drogie pakiety z dużymi limitami transferu danych. Najtańszy pakiet kosztuje 22 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych.



Lajt Mobile (zasięg Plus) - oferta na kartę

W Lajt Mobile mamy aż trzy pakiety miesięczne w cenie do 20 zł z limitem transferu danych 1 GB, 4 GB i 10 GB w miesiącu w cenie odpowiednio 15,99 zł, 17,99 zł i 19,99 zł miesięcznie.



Rozmowy mamy tu nielimitowane, podobnie jak wiadomości SMS, jednak MMS-y dodatkowo płatne, podobnie jak w Virgin Mobile.

Lycamobile (zasięg Plus) - oferta na kartę

W Lycamobile na kartę najtańszy pakiet kosztuje zaledwie 10 zł miesięcznie. To zarazem najtańsza obecnie oferta na rynku z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS, do tego mamy pakiet transferu danych na poziomie 6 GB z kumulacją.



Mobile Vikings (zasięg Play) - oferta na kartę

W Mobile Vikings na kartę za pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS zapłacimy 20 zł miesięcznie, ale mamy tu tylko 0,5 GB transferu danych.



Za większy transfer - 25 GB, wystarczy dopłacić 5 zł miesięcznie.

Jak widać więc, poza „wielką czwórką” w ofertach na kartę, do 30 zł miesięcznie za najtańsze pakiety jeszcze trochę brakuje. Pełen no limit na rozmowy komórkowe i stacjonarne, wiadomości SMS/MMS i przyzwoity transfer danych, możemy aktywować za mniej niż 20 zł (bez nielimitowanych wiadomości MMS nawet jeszcze połowę taniej), a maksymalnie za 25 zł miesięcznie.

