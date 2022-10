Najtańsze abonamenty bez zobowiązania (pełen no limit na rozmowy i wiadomości) - poniżej 20 zł miesięcznie

Usługi komórkowe drożeją i będą drożeć, musimy się na to przygotować w przyszłym roku, po ogłoszeniu przez GUS średniej rocznej stopy inflacji w lutym 2023. Są jednak jeszcze oferty (nielimitowane), które pozwalają korzystać z nich za mniej niż 20 zł.

Usługi komórkowe z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz pakietem danych kosztują już przeważnie od 30 zł w górę - oferty na kartę, subskrypcje, abonamenty z miesięcznym okresem wypowiedzenia i na dłuższy okres.

Ostatnie planowane zmiany w ofercie Orange Flex, które można odbierać też jako podwyżkę, bo zniknie plan za 25 zł i najtańszy będzie ten za 30 zł, pokazuje iż również oferty bez zobowiązania czekają podwyżki. Postanowiłem więc sprawdzić, ile zostało jeszcze ofert na abonament bez zobowiązania - z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z niewielką paczką transferu danych, za które zapłacimy mniej niż 20 zł.

To idealna oferta dla osób, które sporo rozmawiają i wysyłają wiadomości SMS/MMS i w niewielkim stopniu korzystają z internetu w smartfonie, a z różnych przyczyn niekoniecznie chcą wybierać do tego którąś z ofert na kartę.

Oferta NAU Mobile

Ofercie NAU Mobile niewiele miejsca do tej pory poświęcaliśmy na Antyweb, a okazuje się, że to całkiem ciekawa propozycja dla takich osób i do tego obecnie najtańsza na rynku.

Taniej, bo za 19 zł wychodzi taki pakiet w nju mobile, ale tylko w połączeniu z drugim lub trzecim numerem na koncie. W NAU Mobile za 19,80 zł dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 10 GB transferu danych, do tego pakiet w roamingu UE - 3,5 GB.

Co ciekawe, jeszcze taniej zapłacą obecni klienci NAU Mobile oraz pracownicy oświaty, i to w dwóch pakietach poniżej 20 zł. Wspomniana wyżej oferta kosztuje dla nich 14,80 zł miesięcznie, a bogatszy pakiet z 20 GB transferu danych kosztuje zaledwie 19,50 zł.

Oferta Lajt Mobile

Tylko nieznacznie drożej zapłacimy za podobny pakiet - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych w Lajt Mobile, bo 19,90 zł miesięcznie, ale dopiero od czwartego miesiąca. Przez pierwsze 3 miesiące opłata ta wynosi tylko 9,99 zł.

Tu również dostępny jest transfer w roamingu UE, ale połowie mniejszy - 1,76 GB.

Zanim przejdziemy do ostatniej pozycji w tym zestawieniu warto jeszcze wspomnieć o innych ofertach w zasięgu sieci Plus poniżej 20 zł, ale z płatnymi wiadomościami MMS.

Premium Mobile, dwa pakiety za 16,70 zł i 19,90 zł z limitem transferu odpowiednio 3 GB i 10 GB

Canal +, jeden pakiet za 19,99 zł z limitem 7 GB transferu danych

Otvarta, jeden pakiet za 18,99 zł z limitem 21 GB transferu danych

Poza tym mamy też tu oferty na kartę z pakietami kosztującymi poniżej 20 zł w a2Mobile (19,99 zł z limitem 10 GB) oraz Lycamobile (20 zł z limitem 35 GB, bez nielimitowanych wiadomości MMS).

Oferta Heyah 01

Wychodzi więc na to, że jedynym operatorem z ofertą poniżej 20 zł i w zasięgu innego operatora niż Plus, jest Heyah ze swoim planem w subskrypcji Heyah 01 za 19,99 zł.

W jego ramach możemy korzystać przez cały miesiąc z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz z 20 GB transferu danych.

