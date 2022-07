Komórka z internetem stacjonarnym i telewizją - szukamy najlepszej oferty

Jeśli chodzi o pakiety telewizyjne, w takim porównaniu są one skomplikowane z uwagi na różne podejście do nich operatorów. Postanowiłem więc, że do zestawienia wybiorę najdroższe pakiety - ewentualnie te, które zawierają dostęp do przynajmniej jednego serwisu streamingowego z filmami i serialami.

Abonament komórkowy, internet stacjonarny i telewizja w T-Mobile

Zaczynamy od najnowszej oferty konwergentnej w T-Mobile - Magenta DOM. W jej skład wchodzi abonament komórkowy z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz nielimitowany internet mobilny z ograniczenim prędkości do 30 Mb/s.

Do zestawu dołączony jest internet stacjonarny z limitem prędkości do 300 Mb/s oraz telewizja z dostępem do 130 kanałów telewizyjnych - to najwyższy pakiet L, przez pierwszy rok w cenie pakietu S. Na rok dostajemy też dostęp do Playera. Do tego mamy również dostęp do serwisu streamingowego z filami i serialami HBO Max za 0 zł przez rok, później 20 zł miesięcznie.

W pierwszym roku za cały pakiet płacimy 95 zł miesięcznie, a po roku dochodzi nam opłata 20 zł za HBO Max i 50 zł za pełen pakiet L. Łącznie więc przez całą umowę zapłacimy za wszystko 3 120,00 zł, czyli 130 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy, internet stacjonarny i telewizja w Orange

W Orange darmowe są tylko dwa pierwsze miesiące korzystania z usługi Orange Love. Znajdziemy w tym pakiecie abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 50 GB transferu danych. Do tego internet stacjonarny z limitem prędkości 300 Mb/s i pakiet telewizyjny (180 kanałów, w tym 130 HD i 2 4K) z dostępem do kanałów HBO i serwisu streamingowego HBO Max.

Całość kosztuje 159,99 zł miesięcznie, ale doliczyć musimy jeszcze 3,99 zł miesięcznie za modem internetowy i dekoder telewizyjny - razem 7,98 zł, czyli łącznie 167,97 zł. Dwuletni koszt zamknie się nam więc w kwocie 3 695,34 zł, ale odejmujemy jeszcze dwa darmowe miesiące, co daje nam koszt miesięczny na poziomie 153,97 zł.

Abonament komórkowy, internet stacjonarny i telewizja w Play

W Play pierwszy pakiet, który zawiera dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami (Viaplay), zawiera internet stacjonarny z limitem prędkości do 750 Mb/s, więc jest to droższa opcja. Niemniej z uwagi na trwającą promocję udostępnioną przy okazji połączenia z UPC, skorzystacie z niej za darmo przez 9 miesięcy. Jeśli chodzi o samą telewizję, mamy tu 175 kanałów w tym 136 HD. Koszt po 9 miesiącach to 99,99 zł, a więc łącznie po dwóch latach wyjdzie 1 499,85 zł, co daje miesięcznie 62,49 zł.

To oferta dla osób posiadających już abonament komórkowy w Play. Wybór padł tu na plan za 60 zł (pierwsze 3 miesiące za darmo), zawierający nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych - trzy miesiące za darmo, wychodzi więc miesięcznie 52,50 zł. Razem z internetem, telewizją i Viaplay koszt miesięczny zamknie się więc w kwocie 114,99 zł.

Abonament komórkowy, internet stacjonarny i telewizja w Plus

Najbardziej skomplikowane było skompletowanie podobnego zestawu w Plusie, z uwagi na liczne promocje w ofertach łączonych. Niemniej udało się i to lepiej niż mogłoby się wydawać - w Plusie dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ jest przez 12 miesięcy za darmo, ale sprawdziłem w serwisie Polsat Box (dawny Cyfrowy Polsat) i się okazało, że Disney+ jest tam za darmo przez cały okres umowy.

Tak więc zaczynamy od abonamentu. Wystarczy wykupić tu abonament głosowy za 55 zł - pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych. Do tego dokupujemy później internet stacjonarny z limitem prędkości do 1 Gb/s, który przez rok kosztuje 1 zł miesięcznie, a po roku w ramach smartDOM 60 zł miesięcznie. Razem po dwóch latach 1 320 zł za komórkę + 732 zł za światłowody, co daje 2 052 zł, a miesięcznie 85,50 zł.

Pozostaje jeszcze telewizja, a tą dokupujemy w Polsat Box. Najwyższy pakiet kosztuje 70 zł, zawiera 79 kanałów - w tym Polsat Sport Premium i Eleven Sports lub 132 kanały - w tym kanały tematyczne i Cinemax oraz dostęp do Disney+ na 24 miesiące za darmo (normalnie kosztuje 28,99 zł miesięcznie). W ramach smartDOM dokupimy go za 60 zł - miesiąc za darmo, co daje 57,50 zł, a więc łącznie z komórką i światłowodem za całość zapłacimy 143,00 zł miesięcznie.

Podsumowując, miesięczny koszt w T-Mobile to 130 zł, w Orange: 153,97 zł, w Play: 114,99 zł, a w Plusie: 143 zł. Przy niewielkich różnicach w cenie przy T-Mobie, Plus i Orange - kusi Play, gdzie mamy dostęp do Viaplay. Niewiele jest tam wprawdzie do obejrzenia z filmów i seriali, ale za to jest i będzie dużo sportu - Premier League czy Formuła 1. Osobiście wybierałbym jednak ofertę Plusa, Disney+ mam od miesiąca, a odłożonych mam jeszcze tyle filmów i seriali do obejrzenia, że pewnie będę odnawiał ten dostęp przez kolejne miesiące.

Jednak pod względem funkcjonalnym na głowę bije wszystkich oferta T-Mobile. Fakt, że można pakiety telewizyjne zmieniać od ręki - w górę i w dół sprawia, że możemy zostawić sobie tylko najtańszy pakiet telewizyjny z HBO Max i miesięczny koszt spada nam do 105,00 zł, a więc najtaniej ze wszystkich. Do tego z HBO Max można zrezygnować na miesiąc, dwa - wykupić inny serwis i wrócić jak pojawi się coś nowego. W przypadku pozostałych operatorów wybieramy jeden pakiet telewizyjny z dostępem do jednego serwisu streamingowego na dwa lata i nie ma opcji jego obniżenia w czasie trwania umowy.

Stock Image from Depositphotos.