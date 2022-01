Najlepsza oferta głosowa + internet mobilny (minimum 200 GB) w zasięgu sieci Orange i T-Mobile

Kryteria, które wybraliśmy przy dobrze ofert wyglądają następująco:

dla ofert głosowych: nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i minimum 30 GB transferu danych

dla ofert na internet mobilny: limit transferu na poziomie minimum 200 GB w miesiącu

Poniżej znajdziecie linki do takich samych ofert w zasięgu sieci Play i Plus, przechodzimy więc od razu do ofert w zasięgu sieci Orange i T-Mobile.

Najlepsza oferta na abonament głosowy i internet mobilny w Orange

Najlepszą obecnie ofertą na abonament głosowy w Orange jest Plan za 60 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych.

Oferta na internet mobilny z kolei to limit transferu danych na poziomie 500 GB w miesiącu, w tym 50 GB poza strefą domową i darmowym transferem w nocy za 59,99 zł miesięcznie. Razem więc za ten zestaw zapłacimy 119,99 zł.

W zasięgu sieci Orange skorzystamy też z oferty Orange Flex - oferta głosowa za 80 zł z dwiema kartami SIM, jedna do smartfona, druga do routera WiFi, ale jest tu tylko 100 GB transferu danych.

Nie do końca nasze kryteria spełnia natomiast oferta Nju Mobile i to dopiero po dwóch latach stażu. I tak, wykupując ofertę głosową za 39 zł, na start oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS skorzystamy z 40 GB transferu danych w smartfonie i dopiero po dwóch latach ze 120 GB. Do tego możemy dokupić nju internet dodatkowy (dodatkowa karta SIM do routera ze współdzielonym internetem).

Razem więc zapłacimy tu 58 zł miesięcznie i finalnie po dwóch latach transfer danych urośnie nam do 180 GB w miesiącu.

Jeśli z kolei ofertę głosową za 29 zł połączymy z dedykowaną ofertą na internet mobilny (bez współdzielenia internetu ze smartfonem), po dwóch latach za łącznie również 58 zł, w smartfonie skorzystamy z 60 GB transferu danych, a w routerze ze 180 GB.

Najlepsza oferta na abonament głosowy i internet mobilny w T-Mobile

W zasięgu sieci T-Mobile mamy dwie oferty - w T-Mobile i w submarce Heyah, z tym, że w Heyah mamy tylko 50 GB transferu danych w ofercie na domowy internet mobilny.

Przejdźmy więc od razu do oferty T-Mobile. W ofercie głosowej mamy plan za 65 zł miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz aż 200 GB transferu danych.

Do internetu mobilnego w domu dobieramy plan za 60 zł z dostępem do internetu bez limitu danych jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s za 40 zł (20 zł taniej dla posiadaczy oferty głosowej). Razem więc zapłacimy tu 105 zł miesięcznie.

Najlepsza oferta na abonament głosowy i internet mobilny w zasięgu sieci Orange i T-Mobile

Usługi\Operator Nju Mobile Orange Heyah T-Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 60 GB 50 GB 20 GB 200 GB dostęp do 5G nie tak nie tak transfer danych w routerze WiFi 180 GB 500 GB 50 GB bez limitu danych dostęp do 5G nie nie nie nie Koszt miesięczny 58,00 zł 119,99 zł 39,98 zł 105,00 zł

Oferty Nju mobile i Heyah nie spełniają tu naszych kryteriów, ale dołączyłem je dla kontrastu. Najlepszą ofertą z całego zestawu jest tu T-Mobile, w której możemy skorzystać z dużego transferu danych w smartfonie oraz z nielimitowanego domowego internetu mobilnego.

