Nju mobile nie jest już najtańsze - teraz wygrywa ta oferta

Oferta komórkowa nju mobile przez wiele ostatnich lat, zapewniała najlepszy stosunek zawartości swoich pakietów do ich ceny na rynku - zarówno jeśli chodzi o jeden numer, jak i kilka numerów na jednym koncie. Ostatnia podwyżka sprawiła jednak, że na czoło wysuwa się tu teraz inna oferta.

O podwyżce w nju mobile informowaliśmy już Was w podlinkowanym wpisie. W dużym skrócie, wcześniej najtańszy pakiet komórkowy kosztował 29 zł miesięcznie, za kolejny numer na koncie płaciliśmy 9 zł miesięcznie, a za trzeci 19 zł.

Reklama

Uśredniając więc, za każdy numer płaciliśmy po 19 zł miesięcznie. Jeśli potrzebowaliśmy więcej niż trzy numery, do pięciu w tej samej cenie można było zamówić w subskrypcji nju mobile.

W nowej ofercie na abonament i subskrypcję w nju mobile, najtańszy pakiet podrożał do 31 zł miesięcznie, a za każdy kolejny numer na koncie trzeba zapłacić już 15 zł miesięcznie. Jedyna zmiana na plus w tej ofercie, to zlikwidowanie współdzielenia transferu danych dla każdego numeru w abonamencie nju mobile.

Podsumowując, za abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych 60 GB na start, 120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach stażu zapłacimy teraz 31 zł miesięcznie. Dla dwóch numerów będzie to koszt 46 zł miesięcznie, czyli 33 zł za numer, a przy dwóch numerach dodatkowych - 61 zł miesięcznie, czyli 20,33 zł za numer.

Gdzie jest taniej, przy podobnej zawartości? Jeśli chodzi o jeden numer, w abonamencie Plush za 25 zł miesięcznie (6 zł miesięcznie taniej) dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych na start, 80 GB po pół roku, 160 GB po roku i 200 GB po dwóch latach stażu. Tak więc taniej i więcej w zawartości niż obecnie w abonamencie nju mobile.

Jeśli potrzebujemy większy limit transferu danych, w nju mobile za 39 zł miesięcznie na start dostajemy limit 80 GB, po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach stażu 240 GB.

W tym przypadku, w abonamencie Plush płacimy wprawdzie złotówkę drożej - 40 zł miesięcznie, ale na start dostajemy 80 GB, po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach stażu 300 GB — tyle, co w najdroższym abonamencie nju mobile za 49 zł miesięcznie.

Różnicę tę najlepiej widać, gdy dokupujemy numery na jednym koncie. W nju mobile pierwszy numer płaci 31 zł miesięcznie, a kolejne po 15 zł miesięcznie. W Plush z kolei, kolejne numery skutkują obniżeniem abonamentu dla wszystkich o połowę.

Reklama

W rezultacie, w nju mobile za 3 numery płacimy 61 zł miesięcznie, gdzie każdy numer po dwóch latach dobija do limitu 180 GB transferu danych, 69 zł do limitu 240 GB po dwóch latach oraz 79 zł miesięcznie do limitu 300 GB po dwóch latach stażu.

Plush abonament, to cały czas 60 zł miesięcznie za trzy numery, po 20 zł za numer i limit 300 GB transferu danych po dwóch latach stażu. Czyli taki sam limit jak przy abonamencie za 79 zł miesięcznie (26,33 zł za numer) w nju mobile.

Photo by Yura Fresh on Unsplash.