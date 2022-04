Wiemy, które smartfony oferują najszybszy internet w Polsce [TOP5]

Jak bardzo różnią się średnie wyniki od median, widać przy ogólnych danych, według których średnia prędkość przy pobieranych danych w polskich sieciach mobilnych wyniosła 57,86 Mb/s, wysyłanych 12,87 Mb/s, a średnie opóźnienia 31 ms.

Z kolei przy medianie dane te wyniosły odpowiednio 40,14 Mb/s, 9,20 Mb/s i 27 ms.

Najszybsze sieci mobilne w Polsce - I kwartał 2022

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowym medianom tych prędkości. Zaczynamy od operatorów w Polsce, których wyniki za I kwartał tego roku przedstawiają się następująco.

Operator Prędkość pobieranych danych (Mb/s) - mediana T-Mobile 43.74 Orange 42.86 Play 35.84 Plus 28.10

Najwyższą medianę prędkości przy pobieranych danych osiągnął w Polsce T-Mobile - 43,74 Mb/s, nieco gorszy wynik miał Orange, a już daleko w tyle jest Play i Plus. W przypadku mediany opóźnień, Orange zamieniło się z T-Mobile miejscami.

Operator Opóźnienia (ms) - mediana Orange 22 T-Mobile 26 Play 27 Plus 31

Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku prędkości osiąganych w zasięgu sieci nowej generacji 5G. Tutaj Plus dystansuje się od konkurencji medianą prędkości pry pobieranych danych na poziomie aż 167,37 Mb/s, to o 100 Mb/s więcej niż drugi w stawce Orange. Podium zamyka T-Mobile z nieco mniejszą prędkością, a Play na czwartym miejscu z wynikiem 59, 25 Mb/s.

Operator Prędkość pobieranych danych (Mb/s) 5G - mediana Plus 167.37 Orange 65.68 T-Mobile 63.12 Play 59.25

Te wyniki nie powinny dziwić, Plus jako jedyny operator wydzielił tu osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE, a Orange, Play i T-Mobile uruchomili dostęp do 5G w posiadanym pasmie 2100 MHz, wykorzystując do tego technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G - Dynamic Spectrum Sharing (DSS).

Jednak najbardziej interesujący i przydatny jest ranking Consistency Score, który pokazuje jaki odsetek badań skończył się wynikiem nie mniejszym niż prędkość 5 Mb/s przy pobieranych danych i 1 Mb/s przy wysyłanych danych - czyli absolutne minimum do korzystania z internetu na smartfonie, włączając w to oglądanie filmów.

Operator Consistency Score T-Mobile 90,9% Orange 87,1% Play 78,6% Plus 74,8%

Tu najlepszy okazał się T-Mobile, z wynikiem przekraczających 90% takich testów, Orange zajął drugie miejsce, Play trzecie, a Plus zamyka stawkę - co czwarty test zakończył się gorszym wynikiem w zasięgu tego operatora niż podane minimum.

Najszybsze smartfony w Polsce

Przechodzimy już do samych urządzeń, ich ranking TOP5 zdominowany jest przez smartfony Apple, jednak najszybszy okazał się smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra.

Model smartfona Producent Prędkość pobieranych danych (Mb/s) - mediana Prędkość wysyłanych danych (Mb/s) - mediana Opóźnienie - mediana Galaxy S22 Ultra Samsung 76.48 14.74 25 iPhone 13 mini Apple 75.64 11.01 25 iPhone 13 Pro Max Apple 75.49 12.25 25 Redmi K40 5G Xiaomi 74.40 13.17 27 iPhone 13 Pro Apple 72.97 11.27 25

Biorąc pod uwagę wszystkie smartfony danych producentów, najszybsze są urządzenia Apple, dalej mamy Samsunga, Xiaomi i Huawei.

Producent Prędkość pobieranych danych (Mb/s) - mediana Prędkość wysyłanych danych (Mb/s) - mediana Opóźnienie - mediana Apple 48.47 9.05 27 Samsung 39.95 8.55 26 Hiaomi 31.60 7.83 27 Huawei 28.43 7.26 25

Jeśli chodzi o procesory, z najszybszego internetu mogą korzystać posiadacze smartfonów z Exynosem i Snapdragonem.

Procesor Producent Prędkość pobieranych danych (Mb/s) - mediana Prędkość wysyłanych danych (Mb/s) - mediana Opóźnienie - mediana Exynos 2200 Samsung 76.69 15.17 25 Snapdragon X60 5G Qualcomm 73.26 11.50 25 Snapdragon 870 5G Qualcomm 70.18 12.32 27 Snapdragon 888 5G Qualcomm 65.68 11.77 26 Snapdragon X55 5G Qualcomm 64.88 10.86 27

Na koniec zerknijmy jeszcze na miasta w Polsce, w których osiągnięto najwyższą medianę prędkości przy pobieranych danych.

Miejsce Miasto Prędkość pobieranych danych (Mb/s) - mediana Prędkość wysyłanych danych (Mb/s) - mediana Opóźnienie - mediana 1 Łódź 47.86 11.62 22 2 Poznań 43.38 10.23 22 3 Kraków 41.99 9.84 28 4 Warszawa 41.26 10.76 22 5 Wrocław 40.70 9.92 24

Wygrywa tu Łódź, drugie miejsce należy do Poznania, a podium zamyka Kraków.

