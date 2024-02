Oto najchętniej oglądany serial od Apple. Przebił nawet Teda Lasso

Jeśli dalej uparcie trzymacie się Netfliksa i HBO Max, odrzucając Apple TV+ z powodu niechęci do urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, to macie czego żałować. Oferta z miesiąca na miesiąc powiększa się o coraz głośniejsze produkcje, takie jak Władcy przestworzy, czyli nowego króla streamingu od Apple. Serial o drugowojennych pilotach pobił rekord Teda Lasso.

Władcy przetworzy i Apple TV

Jeszcze do niedawna Apple promowało Teda Lasso – komediowy serial o amerykańskim trenerze, który przejmuje drużynę z Premier League – jako najchętniej oglądaną pozycję w bibliotece swojego VOD. Teraz serwis Variety donosi, że Ted został zdetronizowany przez amerykańskich pilotów bombowców z serialu Władcy przestworzy, który niedawno debiutował na Apple TV+.

Źródło: Apple TV

Portal nie podaje co prawda konkretnych liczb (prawdopodobnie Apple na to nie zezwoliło), ale powołując się na ekskluzywne dane twierdzi, że produkcja przyciągnęła „więcej widzów w weekend otwarcia niż jakikolwiek pierwszy sezon serialu z Apple TV+”.

Cóż, trudno się dziwić. To w końcu dzieło twórców Kompani braci i Pacyfiku, które należą do kanonu najlepszych seriali wojennych. Bazą jest zaś książka Donalda L. Millera o tym samym tytule.

„Nowy serial Toma Hanksa, Gary'ego Goetzmana i Stevena Spielberga potrafi zachwycić, wzruszyć i rozbawić, a tak skuteczne działanie na widza jest dziś rzadko spotykane” – Konrad Kozłowski

O tym co we Władcach przestworzy zachwyca, a co powinno zostać zrobione lepiej, pisał Konrad w swojej recenzji, którą przeczytacie tutaj. Jeśli zaś chodzi o samo Apple TV+, to serwis rośnie jak na drożdżach. Oglądalność wszystkich programów wzrosła na całym świecie o 65%, a w ponad 100 krajach Apple TV+ odnotowało dwucyfrowy wzrost.