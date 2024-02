Ogrom hitów do obejrzenia! Premiery tygodnia - nowe filmy i seriale

Anatomia upadku

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Czy jego matka jest za to odpowiedzialna? Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków.

Od 23 lutego w kinach

Kuba

Dokument odsłoni zarówno publiczne triumfy, jak i prywatne zmagania tytułowego bohatera. Od jego skromnych początków w Truskolasach, przez decydujące momenty na boiskach Bundesligi, aż po wielkie wydarzenia piłkarskie, takie jak Euro 2012 czy Liga Mistrzów w 2013 roku. Nie zabraknie również trudnych chwil, takich jak nieudany rzut karny podczas Euro 2016. W filmie padną szczere i czasem bolesne słowa samego Błaszczykowskiego, który podzieli się z widzami swoimi refleksjami na temat swojej kariery. Całość składa się z bogatego w emocje materiału z różnych etapów życia sportowego Kuby, aż po zakończenie jego piłkarskiej drogi w 2023 roku.

Od 23 lutego na Prime Video

The Woman in the Wall

Lorna Brady (Ruth Wilson) mieszka w fikcyjnym miasteczku Kilkinure, gdzie jednego dnia budzi się obok zwłok w swoim domu. Od pobytu w klasztorze Kilkinure cierpi na napady lunatykowania, co prowokuje ją do szukania odpowiedzi na pytanie, czy może być powiązana ze śmiercią kobiety. Serial "The Woman in the Wall" skupia się na jednym z najbardziej szokujących skandali w historii Irlandii, dotyczącym okrutnych praktyk prowadzonych przez siostry Magdalenki mieszkających w azylu.

Od 19 lutego na SkyShowtime

Nowa konstelacja

Serial przedstawia historię astronautki Jo (w tej roli Noomi Rapace), która powraca na Ziemię po katastrofie w kosmosie, tylko po to, by odkryć, że kluczowe elementy jej życia są nieobecne. Produkcja Apple TV+ zapowiada się jako pełna przygód podróż, która stanowi eksplorację mrocznych obszarów ludzkiej psychologii oraz desperacką próbę jednej kobiety, by odkryć prawdę o ukrytej historii podróży kosmicznych i odzyskać wszystko, co straciła.

Od 21 lutego na Apple TV+

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja 3. sezon

W serialu animowanym osadzonym w świecie Star Wars śledzimy przygody elitarnych żołnierzy-klonów znanych jako Clone Force 99, czyli Parszywa Zgraja. Grupa ta składa się z klonów, które nie podporządkowały się rozkazowi 66, i stara się odnaleźć swoje miejsce w galaktyce po zakończeniu wojen klonów. Ich walka przeciwko nowo powstałemu Imperium toczy się ku finałowi w trzecim i ostatnim sezonie serialu.

Od 21 lutego na Disney+

Awatar: Ostatni władca wiatru

Naród Ognia zaatakował i zniszczył Nomadów Powietrza, zmieniając wszystko. Ale nadzieja wraca, gdy Aang (Gordon Cormier) - młody Nomad Powietrza, budzi się, by zająć swoje prawowite miejsce jako następny Awatar. Wraz z nowymi przyjaciółmi, Sokką (Ian Ousley) i Katarą (Kiawentiio), Aang wyrusza w podróż, by ocalić świat i stawić czoło atakowi Władcy Ognia Ozai (Daniel Dae Kim). Z pomocą licznych sojuszników, będą musieli pokonać zdeterminowanego Księcia Zuko (Dallas Liu). Serial aktorski Netfliksa to nowa wersja uwielbianego serialu animowanego stacji Nickelodeon.

Od 22 lutego na Netflix

Ted

Serial rozgrywa się w 1993 roku i przedstawia życie misia Teda, który właśnie przeżywa chwilę utraty największej sławy. Po powrocie do domu we Framingham w Massachusetts, gdzie mieszka z 16-letnim Johnem Bennettem, jego rodzicami Mattym i Susan oraz kuzynką Blaire, Ted staje przed koniecznością zmierzenia się z przemijającą popularnością. Mimo, że nie zawsze jest dobrym wpływem na Johna, jest mu wiernym kumplem i gotowym zrobić wiele w imię przyjaźni.

Od 22 lutego na SkyShowtime