W ten sposób, już w prawie każdej ofercie Orange – abonament głosowy, subskrypcja Orange Flex oraz oferta na kartę, mamy dostęp do 5G. Wyjątek stanowi tu oferta na internet mobilny oraz nju mobile, ale jak i tu się pojawi 5G możemy być już pewni, że będzie to droga opcja.

W ofercie na abonament głosowy, Orange udostępnił 5G tylko w najdroższym Planie Mobilnym za 75 zł – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych, do tego Video Pass w cenie abonamentu.

Z kolei w Orange Flex z 5G możemy korzystać tylko w planie subskrypcyjnym za 80 zł – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych.

W ofercie na kartę natomiast Orange stworzył specjalny nowy plan pod 5G, który kosztuje 39 zł. To też będzie teraz najdroższa oferta na kartę, wcześniej najwięcej płaciliśmy 30 zł za pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB (15 GB z planu + 15 GB bonusu za doładowanie 30 zł) transferu danych.

W nowym planie za 39 zł będziemy mogli korzystać z dostępu do 5G oraz usługi Social Pass.

W ramach Social Pass klienci mogą korzystać, za darmo i bez ograniczeń danych, z najpopularniejszych komunikatorów oraz serwisów społecznościowych, takich jak: TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, Whatsapp, Viber, Telegram, Parrot One. To spore udogodnienie i oszczędność dla użytkowników, którzy nie muszą wykorzystywać swojego pakietu danych, kiedy przeglądają serwisy social mediowe.

Jeśli chodzi o transfer danych, w nowym planie dostępny będzie limit 20 GB, no i dodatkowe 15 GB bonusu za doładowanie kwotą 30 zł, razem więc mamy 35 GB do tego 5 GB za doładowanie online, co daje łączenie 40 GB do wykorzystania w miesiącu.

Jak to wygląda obecnie u pozostałych operatorów? T-Mobile zdecydował się na udostępnienie swojego 5G wyłącznie klientom abonamentowym we wszystkich planach, bez oferty na kartę i Heyah.

Z 5G Play możemy korzystać w trzech planach – M za 55 zł, L za 75 zł i HOMEBOX za 85 zł. Tańsza opcja na 5G w Play jest w ofercie na kartę, dostępną w planie Play SOLO XL za 35 zł.

Najbardziej hojny w tym zakresie jest jednak Plus. 5G tego operatora dostępne jest przez cały okres umowy w cenie każdego abonamentu, w ofercie na kartę w planie za 30 zł, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 30 GB transferu danych (15 GB z planu + 15 GB bonusu za doładowanie 30 zł) oraz w planach za 25 zł i 20 zł miesięcznie.

5G w ofercie na kartę

5G w ofercie na kartę Plus Play Orange rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane bonus brak brak Social Pass transfer danych 30 GB 20 GB 40 GB miesięczny koszt 30,00 zł 35,00 zł 39,00 zł

Tak więc mamy teraz trzy plany w ofertach na kartę, w których możemy skorzystać z 5G. Najtaniej zrobimy to w Plusie – 30 zł, dalej mamy Play – 35 zł i Orange – 39 zł.