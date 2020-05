Drugi nie jest jednak Samsung, który był u Canalys pierwszy, a Huawei. Samsung zajął w badaniu IDC trzecie miejsce. Co ciekawe, różnica między Xiaomi a Samsungiem to nie 1%, koreański producent ma bowiem „jedynie” 22,3% udziału w Polskim rynku co względem lidera stanowi dużą różnicę. Przepaść wręcz.

Komu wierzyć?

Szczerze? Nie wiem. Musielibyśmy chyba zobaczyć oficjalne raporty sprzedaży wszystkich trzech producentów i sami je porównać. W badaniu Canalys tylko Xiaomi notowało spadki, w badaniu IDC Huawei idzie do przodu prawie z takim samym impetem jak Xiaomi – więc i tu mamy dużą rozbieżność.

Jedno jest natomiast pewne – Xiaomi staje się z każdym miesiącem coraz bardziej rozpoznawalne i coraz popularniejsze, o czym świadczą choćby dość monotematyczne propozycje podczas wyboru nowego smartfona. Xiaomi kupiło serca Polaków niskimi cenami za udane urządzenia, nie jestem więc zdziwiony, że ludzie wolą wydać mniej, dostając teoretycznie tak samo dobry smartfon. Zobaczymy co się zmieni po premierze Xiaomi Mi 10, o którym trudno powiedzieć by był fajnie wyceniony, choć to bardzo dobry smartfon, który może śmiało konkurować z flagowcami innych firm. Ale też trzeba pamiętać, że chińska firma to nie tylko topowy model, ale również seria Redmi, która świetnie się w naszym kraju sprzedaje i wciąż trzyma bardzo dobrą cenę. Zobaczymy też ile na naszym rynku zamiesza Realme, którego realme 6 kosztuje rozsądnie, a oferuje naprawdę dużo – choćby ekran z odświeżaniem 90Hz, którego próżno szukać na tej półce cenowej u konkurencji.

źródło: informacja prasowa