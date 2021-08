Najpopularniejsze marki samochodów w całej Polsce. Dane z CEPiKu

W minionym miesiącu w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) zarejestrowano 163 019 pojazdów, z czego 115 553 samochodów osobowych. To dobra baza do oceny, jakie marki samochodów są obecnie najbardziej popularne w Polsce.

Dane udostępniła nam Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, podzielono je przy tym na województwa, dzięki czemu możemy sprawdzić, jak popularność poszczególnych marek samochodów rozkładała się w różnych częściach kraju.

W rankingu ogólnym, spośród wszystkich pojazdów najwięcej w całej Polsce zarejestrowano pojazdów marki Volkswagen - 12 064, Ford - 9 745 i Opel - 9598.

W podziale na samochody osobowe kolejność jest podobna:

Ranking ogólny samochodów osobowych 1. Volkswagen – 10 932 2. Audi – 8844 3. Opel – 8792 4. Ford – 8719 5. Toyota – 8583 6. BMW – 6868 7. Skoda – 5771 8. Hyundai - 5559 9. KIA – 5325 10. Renault – 5272

A jakie modele tych najpopularniejszych marek królowały w lipcu? Wśród Volkswagenów były to: Golf - 2575, Passat - 1720 i Polo - 1101. Z kolei najwięcej rejestracji samochodów Audi było po stronie modeli: A4 - 1965, A3 - 1421 i A6 - 820, a wśród Opli: Astra - 1606, Corsa - 1035 i Zafira - 596.

Zerknijmy jeszcze na obiecany podział popularności marek samochodów według województw:

Województwo dolnośląskie (9115): Województwo łódzkie (6172): 1. Volkswagen – 978 1. Opel – 614 2. Audi – 779 2. Volkswagen – 504 3. Toyota – 708 3. Ford – 404 Województwo kujawsko-pomorskie (5369): Województwo małopolskie (9835): 1. Volkswagen – 600 1. Ford – 827 2. Opel – 562 2. Volkswagen – 788 3. Audi – 466 3. Toyota – 785 Województwo lubelskie (5160): Województwo mazowieckie (23 255): 1. Audi – 559 1. Toyota – 2642 2. Ford – 424 2. Skoda – 1928 3. Opel – 413 3. Volkswagen – 1752 Województwo lubuskie (3096): Województwo opolskie (2484): 1. Volkswagen – 463 1. Volkswagen – 345 2. Ford – 272 2. Ford – 241 3. Opel – 267 3. Audi – 239

Województwo podkarpackie (5439): Województwo świętokrzyskie (3412): 1. Opel – 537 1. Opel – 350 2. Audi – 462 2. Audi – 321 3. Ford – 431 3. Volkswagen – 286 Województwo podlaskie (2972): Województwo warmińsko-mazurskie (3186): 1. Audi – 285 1. Volkswagen – 384 2. Opel – 246 2. Audi – 296 3. Volkswagen – 240 3. Ford – 291 Województwo pomorskie (6637): Województwo wielkopolskie (13 158): 1. Volkswagen – 886 1. Volkswagen – 1439 2. Audi – 630 2. Ford – 1184 3. Ford – 545 3. Opel – 1072 Województwo śląskie (11 900): Województwo zachodniopomorskie (4315): 1. Ford – 1062 1. Volkswagen – 576 2. Opel – 1013 2. BMW – 342 3. Volkswagen – 963 3. Ford – 331

Jeśli chodzi o niestandardowe rejestracje, w minionym miesiącu w bazie pojazdów możemy znaleźć 106 nowych food trucków, 712 chłodni i dwie lodownie, jedną kuchnię polową, 11 samochodów ciężarowych i jedną przyczepę do przewozu mleka oraz 4 pojazdy do przewozu sypkich artykułów spożywczych. Wymieniany jest tu też jeden samochód do nauki jazdy, 3 ruchome reklamy, 106 pojazdów do wywozu śmieci, 42 samochody pożarnicze, 121 samochodów pomocy drogowej czy 6 bankowozów.

Z ciekawostek na koniec KPRM podaje również, iż w lipcu w CEPiKu pojawił się m.in. samochód osobowy marki Rosengart z 1932 r. oraz 23 popularne niegdyś motorowery Komary, których produkcja zakończyła się w 1983 roku.

Źródło: KPRM.