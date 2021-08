Volkswagen prezentuje elektrycznego SUVa coupe - ID.5 GTX

Volkswagen we wrześniu pokaże kolejny model z rodziny ID, tym razem będzie to sportowa wersja SUVa coupe oznaczona symbolem ID.5 GTX. Samochód będzie oferował napęd na wszystkie koła oraz zasięg rzędu blisko 500 km na jednym ładowaniu.

Volkswagen ID.5 GTX zadebiutuje we wrześniu

Volkswagen mocno postawił na rozwój swoich elektrycznych modeli i oferuje obecnie w całej grupie kilkanaście modeli, które systematycznie cieszą się coraz większą popularnością. W pierwszej połowie roku niemiecki koncern dostarczył do klientów ponad 170 000 elektrycznych pojazdów i to głównie w Europie, bo sprzedaż na innych kontynentach dopiero raczkuje. Wkrótce firma będzie gotowa do produkcji ponad 500 000 pojazdów opartych na platformie MEB (Modular Electric Drive Matrix) rocznie, a to owocuje kolejnymi modelami samochodów.

We wrześniu, podczas targów motoryzacyjnych w Monachium zadebiutuje najnowszy z nich - ID.5 GTX, który będzie należał do niezwykle popularnej obecnie klasy SUVów coupe, podobnie jak zaprezentowany kilka dni temu spalinowy Volkswagen Taigo. ID.5 GTX będzie jednak nieco większym modelem i z pewnością znacznie droższym, bo dopisek GTX sugeruje nam sportową odmianę elektryka. W tym przypadku przekłada się to na obecność dwóch silników napędzających obie osie. Nie wiadomo jeszcze jaką moc zaoferują, ale posiłkując się liczbami znanymi z modelu ID.4 GTX, można oczekiwać, że będzie to 220 kW (~295 KM) co powinno pozwolić na przyśpieszenie do 100 km/h w czasie około 6 sekund. Volkswagen szacuje też zasięg tego modelu na niespełna 500 km, czyli nieco więcej niż w wersji ID.4, a to za sprawą bardziej aerodynamicznej sylwetki.

Wygląda też na to, że zabiegi poprawiające wygląd, jak koła o dużej średnicy, wysoko poprowadzona linia okien czy nisko opadający dach z tyłu powinny zostać pozytywnie przyjęte przez klientów. Jednym z głównym rywali na rynku dla tego modelu będzie pewnie Tesla Model Y.

Volkswagen szykuje też model ID.2

Natomiast brytyjski AutoExpress donosi, że Volkswagen usilnie pracuje również nad mniejszą platformą - MEB Entry, na bazie której powstaną mniejsze i tańsze modele samochodów. Jednym z pierwszych będzie Volkswagen ID.2, czyli niewielki miejski SUV, który według przecieków może wyglądać podobnie jak na poniższym renderze.

W odróżnieniu od ID.5 GTX, ID.2 nie musi być ładny, tutaj ważniejsza jest cena oraz funkcjonalność. Ta pierwsza według założeń Volkswagena może spaść nawet poniżej 20 000 euro, co byłoby sporym osiągnięciem. Niestety odbędzie się to kosztem zasięgu, który szacuje się na około 300 km i to w topowej wersji z akumulatorami o pojemności 45 kWh. W sprzedaży pojawi się pewnie też tańszy model z mniejszym pakietem baterii i zasięgiem około 200 km. Będzie to jednak nadal bardzo funkcjonalne miejskie auto. Szeroki rozstaw osi (krótkie zwisy z przodu i z tyłu) pozwolą na zapewnienie odpowiedniego komfortu pasażerom, a zasięg nie powinien być problemem nawet jeśli do pracy dojeżdżamy z rejonów podmiejskich. Cena czyni cuda, zobaczymy czy i w tym przypadku Volkswagenowi uda się odnieść sukces.