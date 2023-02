To o tyle ciekawe, że nie będą to wyniki ogólnopolskie, a efekt badania słuchalności w poszczególnych województwach i ich stolicach, a więc z uwzględnieniem stacji lokalnych, które nie pojawiają się w ogólnych, ogólnopolskich rankingach.



Badanie słuchalności KIM realizowane jest według różnych wskaźników, w rezultacie wyniki są dla nich podobne, dla przejrzystości wpisu wybrałem więc jeden ze wskaźników - zasięg dzienny stacji (fala badania lipiec-grudzień 2022).

Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo dolnośląskie i Wrocław

W województwie dolnośląskim w pierwszej dziesiątce mamy dwie rozgłośnie lokalne - na 5 miejscu Radio Wrocław ze słuchalnością 2,8% i dotarciem do populacji prawie 70 tys., słuchaczy. Tuż za tą stacją jest Muzyczne Radio - prawdopodobnie chodzi o rozgłośnie z Jeleniej Góry (1,9% słuchaczy, co przekłada się na ponad 46 tys. słuchaczy stacji radiowych w tym województwie). W drugiej dziesiątce jest jeszcze Radio RAM Wrocław i Radio ELKA z kilkunastoma tysiącami słuchaczy.



Co ciekawe, dużo większą słuchalnością Radio RAM Wrocław cieszy się w samym Wrocławiu, gdzie zajmuje 4 miejsce.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo kujawsko-pomorskie. Toruń i Bydgoszcz

W województwie kujawsko-pomorskim, z lokalnych stacji radiowych, które znalazły się w zestawieniu, możemy wymienić w kolejności popularności: Radio PiK, Radio HIT i Radio GRA Wrocław. W drugiej dziesiątce mamy też Radio Nakło 107,5 FM i Radio Weekend FM.



W Bydgoszczy z kolei, w pierwszej dziesiątce mamy tylko Radio PiK, co ciekawe z podobną słuchalnością, co ogólnopolskie Radio ZET.



Jeszcze ciekawiej wygląda to w sąsiednim Toruniu, gdzie na drugim miejscu - tuż za RMF FM, znalazło się Radio GRA Wrocław.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo lubelskie i Lublin

W województwie lubelskim w TOP 10 mamy Polskie Radio Lublin, i kilka regionalnych rozgłośni ze znikomą słuchalnością, zamykające całe zestawienie TOP 20: Bon Ton Radio, Radio Freee (Lublin), Radio Impuls, Katolickie Radio Podlasie oraz Katolickie Radio Zamość.



W Lublinie Polskie Radio Lublin zajmuje 4 miejsce, a nieco wyżej niż w wojewódzkim rankingu znalazło się inne lokalne radio - Radio Freee (Lublin). Z nowych pozycji w tym regionie widać tu jeszcze Akademickie Radio CENTRUM.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo lubuskie. Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra

W województwie lubuskim w pierwszej dziesiątce znalazły się trzy rozgłośnie lokalne - Radio Zachód, Radio Zielona Góra 97,1 FM oraz Radio Gorzów 95,6 FM. Na końcu zestawienia natomiast pojawia się Akademickie Radio INDEX oraz Radio Elka.



Radio Gorzów 95,6 FM to wicelider w samym Gorzowie ze słuchalnością lepszą niż RMF FM.



W Zielonej Górze z kolei, najwyżej z lokalnych rozgłośni mamy Radio Zielona Góra 97,1 FM na 6 miejscu.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo łódzkie i Łódź

Województwo łódzkie to raczej odzwierciedlenie czołówki ogólnokrajowej, pierwsza lokalna stacja to Radio Parada. Sporo za to lokalnych stacji jest w drugiej dziesiątce: Radio Łódź, Nasze Radio, Radio Q, Radio Ziemi Wieluńskiej i Radio Strefa FM Piotrków.



W samej Łodzi w pierwszej dziesiątce lokalne rozgłośnie reprezentują Radio Parada i Radio Łódź.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo małopolskie i Kraków

Województwo małopolskie to ostoja dla rodzimego radia RMF FM, w tym regionie słucha tej stacji niemal co czwarty mieszkaniec.



W samym Krakowie nie jest to tak duży odsetek, ale patrząc po populacji przewaga nad drugim Radiem ZET jest olbrzymia. Na 5 miejscu jest jeszcze Radio Kraków, a inne stacje lokalne zamykają tu stawkę TOP 20: Radio eM, Radio RDN i Radio Jasna Góra.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo mazowieckie i Warszawa

W województwie mazowieckim pierwsza lokalna stacja radiowa jest na miejscu 14: REKORD - Radio Świętokrzyskie, oczywiście jeśli nie licząc Radia ZET na drugim miejscu z Warszawy.



W samej stolicy jest podobnie, ze stacji które nadają tylko w Warszawie można tu wymienić: Radio Kolor 103 FM, Akademickie Radio KAMPUS , Polskie Radio RDC i Radio Warszawa - wszystkie z drugiej dziesiątki TOP 20.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo opolskie i Opole

W województwie opolskim dobrze radzą sobie dwie stacje lokalne: Radio Park i Radio Opole. Poniżej 1% słuchalności mają stacje: Radio Nysa, Radio DOXA, Radio Wrocław i Polskie Radio Katowice.



W Opolu, Radio Opole ma niemal dwa razy większą słuchalność niż Radio Park, w mieście tym słychać też Radio Bielsko czy Radio Twoja Polska Stacja, ale ze słuchaczami liczonymi w kilkuset.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo podkarpackie i Rzeszów

Na podkarpaciu sporo osób słucha Polskie Radio Rzeszów oraz Radio Leliwa i VIA - Katolickie Radio Rzeszów. W drugiej dziesiątce mamy dwie regionalne pozycje: Trendy Radio, Radio FARA - Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, tym samym w TOP 20 w tym regionie znalazły się aż trzy rozgłośnie katolickie.



W Rzeszowie najpopularniejsze lokalne radio to Radio Rzeszów, dalej mamy VIA - Katolickie Radio Rzeszów.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo podlaskie i Białystok

Sporo lokalnych stacji mamy w województwie podlaskim. Zaczynając od trzeciego miejsca Radia Białystok, po Radio JARD, Radio 5, Radio AKADERA, Radio 1, Diecezjalne Radio Nadzieja, Radio Bayer FM i Białoruskie Radio Racja - łącznie osiem stacji regionalnych w TOP 20.



W Białymstoku podobnie - pierwsza dziesiątka to Polskie Radio Białystok i Radio JARD, dalej Radio AKADERA, Radio I, Białoruskie Radio Racja i Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo pomorskie i Trójmiasto

Na Pomorzu dużą popularnością cieszy się Radio KASZEBE i Radio Gdańsk oraz Radio Weekend FM i Radio Koszalin.



Samo Trójmiasto ma po jednym regionalnym przedstawicielu, w pierwszej dziesiątce: Radio Gdańsk, a w drugiej: Radio KASZEBE.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo śląskie i Katowice

Województwo śląskie to aż siedem stacji regionalnych, wg kolejności w popularności: Polskie Radio Katowice, Radio Bielsko, Radio 90 FM, Radio Silesia, Radio Piekary, Express FM i Radio VANESSA.



W Katowicach, Polskie Radio Katowice jest na drugim miejscu, tuż za RMF FM, w zestawieniu znalazło się też Radio FEST, Radio Piekary, Radio Silesia i Radio eM.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo świętokrzyskie i Kielce

Radio Kielce to pierwszy lokalny przedstawiciel w tym regionie na 4 miejscu. Dalej mamy Radio Ostrowiec, Radio Leliwa, REKORD - Radio Świętokrzyskie i na ostatnim miejscu Radio eM.



W Kielcach z kolei Radio Kielce znalazło się na 5 miejscu, a na piątym od końca Radio eM.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo warmińsko-mazurskie i Olsztyn

W warmińsko-mazurskim również najpopularniejsze radio lokalne to regionalny oddział radia publicznego Polskie Radio Olsztyn, ale są tu też inne pozycje na dalszych miejscach, takie jak: Radio 7, Radio 5 czy Radio JARD i Radio Gdańsk.



Polskie Radio Olsztyn nieco wyżej jest w zestawieniu w samym Olsztynie, a na końcu stawki znalazło się Radio UWM FM i Radio 7.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo wielkopolskie i Poznań

W województwie wielkopolskim stacje lokalne są dużo mniej popularne niż ogólnokrajowe. W TOP 20 na dalszych miejscach znalazły się takie stacje, jak: Polskie Radio Poznań, Radio CENTRUM, Radio WRZEŚNIA FM i Radio Wielkopolska.



W samym Poznaniu słuchalność stacji lokalnych jest jeszcze mniejsza, w drugiej dziesiątce są tylko 3 pozycje: Polskie Radio Poznań, MC Radio (POZNAŃ) i Radio AFERA.



Najpopularniejsze stacje radiowe: województwo zachodniopomorskie i Szczecin

Ostatni region w Polsce to głównie regionalne oddziały radia publicznego: Radio Szczecin i Polskie Radio Koszalin, w końcówce stawki znalazły się też stacje Super FM Szczecin i Radio Kołobrzeg.



W samym Szczecinie dobrą pozycję ma Radio Szczecin, na drugim miejscu tuż za RMF FM, na dalszych miejscach jest Super FM Szczecin i Polskie Radio Koszalin.



Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

Stock Image from Depositphotos.