Dziennie Polskiego Radia w DAB+ słucha... 27 tys. osób. Czy ktoś w końcu zatrzyma ten absurd?

Oczywiście ten, kto ma pieniądze, a publiczne media je mają - nasze pieniądze, z których nikt nie rozlicza, można je więc przepalać bez końca. Komercyjne stacje pieniądze liczą i inwestują je tam, gdzie ma to sens i zwrot, bo akurat im budżet musi się zgadzać każdego roku.

W 2019 roku z budżetu państwa kasę publicznych mediów zasiliła kwota 1,3 mld zł, rok później już prawie 2 mld zł, i taki poziom utrzymał się jak wiemy do tego roku. Łącznie od 2017 roku media publiczne otrzymały więc już około 10 mld zł, nie licząc wpływów abonamentowych i reklamowych, to ogromne pieniądze. Oczywiście większość z tej kwoty pochłania telewizja publiczna, ale i radio otrzymuje niemałe wsparcie. Na co?

Ano między innymi oczywiście na DAB+. Według danych, które podaje branżowy portal Wirtualnemedia.pl, w 2020 roku na samą emisję (bez kosztów produkcji i wynagrodzeń) kanałów Polskiego Radia w DAB+ przeznaczono 5,36 mln zł, ale jak się teraz okazuje docierają one do znikomej garstki odbiorców. W 2019 roku średnia łączna dzienna liczba słuchaczy wyniosła 26 tys. osób, rok później 27 tys., a w roku ubiegłym ponownie 27 tys. Zwróćcie proszę uwagę na spadek po stronie „Trójki”, która w 2020 roku zwyczajnie się rozpadła, a jej dziennikarze w tym samym roku założyli dwie internetowe rozgłośnie radiowe - Radio Nowy Świat i Radio 357, które to notabene nie zamierzają startować w ogólnopolskim multipleksie DAB+.

Średnia dzienna liczba słuchaczy poszczególnych stacji Polskiego Radia SA za pomocą odbiornika DAB+ Średnia dzienna liczba słuchaczy w DAB+ (w tys.) styczeń 2019 : grudzień 2019 styczeń 2020 : grudzień 2020 styczeń 2021 : grudzień 2021 Polskie Radio Chopin 1 3 3 Polskie Radio Czwórka 1 2 2 Polskie Radio Dzieciom 1 1 1 Polskie Radio Kierowców - - 1 Jedynka - Program I Polskiego Radia 7 8 9 Dwójka - Program II Polskiego Radia 2 2 4 Trójka - Program III Polskiego Radia 15 14 6 Polskie Radio 24 1 1 5 Łącznie Polskie Radio SA (8 stacji - uwzględnia współsłuchalność) 26 27 27 Źródło danych słuchalnościowych: Radio Track, Kantar Polska, źródło sygnału: DAB+, target: wszyscy 15-75 lat

Niemniej zainteresowanie DAB+ w Polsce jest znikome, 30 tys. słuchaczy w porównaniu z 19 mln słuchaczy radia FM i nawet 2 mln słuchaczy radia FM przez internet średnio każdego dnia brzmi kuriozalnie. Zobaczcie jak to wyglądało w 2020 roku:

1,93 mln słuchaczy radia FM przez internet, 620 tys. przez dekodery kablówek i 30 tys. przez odbiorniki DAB+. Jak było rok później w 2021?

1,95 mln słuchaczy radia FM przez internet, 550 tys. przez dekodery i 40 tys. DAB+. Tak to wygląda na dziś w Polsce. Wszyscy doskonale rozumieliśmy potrzebę cyfryzacji telewizji - pierwszej i tej, która ma miejsce teraz, ale na co pchać się w DAB+, kiedy zainteresowanie tym jest na tak niskim poziomie.

Cyfryzacja telewizji miała sens, bo dawała większą liczbę stacji odbiorcom, którzy zwyczajnie nie mieli dostępu do kablówek, DAB+ nie daje nic więcej niż to co dostępne jest w eterze FM i w internecie, gdzie stacji można słuchać na internecie mobilnym, nawet na popularnym ostatnio „lejku” 1 Mb/s, dostępnym po wyczerpaniu podstawowego limitu transferu danych w pakietach komórkowych.

Co więcej, w internecie mamy ogromny zbiór możliwości do słuchania stacji typowo radiowych (choćby wspomniane RNŚ czy Radio 357), stacji profilowanych muzycznie we wszystkich gatunkach, serwisów streamingowych (nawet za darmo - Spotify), podcastów - czego dusza zapragnie i czego nigdy nie da rady się zmieścić, nawet w DAB+++++.

Co proponuje nam Polskie Radio w DAB+, wszystko to, co można usłyszeć w internecie i w FM, czyli dublowanie przekazu, więc naturalnie nikt nie będzie w tym celu inwestował specjalnie w odbiornik cyfrowy, wystarczy mu przecież smartfon do tego.

Obawiam się jeszcze, że jak nadal zainteresowanie DAB+ w Polsce będzie w odwrocie, to pojawi się pomysł siłowego przejścia na cyfrowy przekaz, oczywiście tylko dla komercyjnych rozgłośni, jak to teraz ma miejsce w przypadku telewizji DVB-T2 (więcej na ten temat tutaj). Do tego kolejne miliony na cyfrowe odbiorniki DAB+ dla obywateli… ech, wystarczy - nie chcę podsuwać innych bzdurnych pomysłów.

Mam tylko nadzieję, że ktoś się tam w końcu otrząśnie i zatrzyma te absurdy, zwłaszcza teraz, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie i potrzebne pieniądze zostaną skierowane w obszary, które rzeczywiście ich potrzebują.

Stock Image from Depositphotos.