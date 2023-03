Najciekawsze dane z badania konsumenckiego za 2022 roku płyną z wyników popularności usług, z jakich korzystamy w swoich telefonach - co wyciągnąłem do tytułu tego tekstu. Oznacza to według mnie, iż coraz rzadziej korzystamy z połączeń telefonicznych, wiadomości SMS/MMS, a co za tym idzie coraz mniejsze znaczenie dla konsumentów będą miały nielimitowane w rozmowy i wiadomości pakiety, a coraz większe jakość i prędkość internetu w telefonie, no i odpowiednio wysokie limity transferu danych.



No ale zacznijmy od początku - próba dobrana została w miarę równomiernie, jeśli chodzi o płeć. W przypadku grup wiekowych najliczniejsza to osoby w wieku 60 lat więcej, a najmniej liczna w wieku 15-19 lat. Pozostałe grupy reprezentowały po kilkanaście procent respondentów.



W przypadku lokalizacji, mamy największą reprezentację wsi - niemal 40%, miasta do 20 tys. mieszkańców - 15,2%, do 50 tys. - 14,7%, do 200 tys. - 17,5%, a powyżej - 13%. Najwięcej badanych zamieszkuje województwa mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie.



Niemal wszyscy ankietowani korzystają z telefonu komórkowego czy usług telewizyjnych. Mniej więcej po połowie podzielili się jeśli chodzi o korzystanie z internetu stacjonarnego i mobilnego, a co trzecia osoba korzysta z usług wiązanych. Z telefonu stacjonarnego - już tylko nieco ponad 10% osób.



Przechodząc już do samego badania, zdecydowana większość Polaków korzysta ze smartfona - 91,6% z tradycyjnego telefonu już tylko 6,9%, a z obu 1,6%.



Jeśli chodzi o rodzaj usług, z których korzystamy w telefonie, najwięcej - 72,4% z nas ma wykupiony abonament, a tylko co czwarta osoba z oferty na kartę. Mix - to już śladowe wykorzystanie. Z kolei wydatki na te usługi wynoszą nas średnio 46,82 zł - widać więc tu wyraźnie wpływ przewagi abonamentów, oferty na kartę w zdecydowanej większości kosztują maksymalnie 30 zł.



Podział ten ma przełożenie niemal 1:1 jeśli chodzi o rodzaj dostępu do internetu w telefonie, a więc zdecydowana większość „abonamentowców” ma wliczony pakiet transferu danych do abonamentu i odpowiednio „kartowcy” do swojego pakietu.



Docieramy już do tytułowych komunikatorów, największą popularnością cieszy się tu Messenger, z którego korzysta aż 87,8% z nas, na drugim miejscu mamy WhatsApp - 67%, a podium zamyka Skype - już daleko w tyle: 20,4%.



Okazuje się, że korzystanie z komunikatorów (36%) przeskoczyło już w popularności zwykłe połączenia głosowe (32,6%). Na trzecim miejscu są wiadomości SMS - 24,4%, a MMS-y - 2,3%.

Najwięcej badanych ceni komunikatory z uwagi na brak opłat za korzystanie z nich - 82,3% (ciekawe, że nie są one utożsamiane z opłatami za korzystanie z usługi internetowej), jakość i stabilność połączenia oraz dodatkowe funkcje.



Jeśli chodzi o częstotlwiość korzystania z poszczególnych usług, najwięcej wskazań - 30,1% jest po stronie wyłącznego korzystania z tradycyjnych rozmów telefonicznych, jednak częściej niż wiadomości SMS i MMS wysyłamy wiadomości przez komunikatory - 28,6% wskazań i 31,7%.



Nie dziwi więc, że komunikatory są największą konkurencją względem właśnie wiadomości SMS - ponad połowa wskazań, a względem połączeń głosowych - 21,3%.

Źródło: UKE

Stock Image from Depositphotos.