Brad Pitt w bolidzie F1. Zwiastun filmu wbija w fotel!

Hollywoodzka superprodukcja "F1" z Bradem Pittem nareszcie doczekała się zwiastuna! Premiera zaplanowana jest na połowę 2025 roku. Reżyserem filmu jest Joseph Kosinski, który wcześniej pracował nad wielki kinowym hitem "Top Gun: Maverick". Film jest kręcony w trakcie weekendów wyścigowych Formuły 1, a zdjęcia nakręcone na torach robią wrażenie, podobnie jak w kultowym filmie "Grand Prix" sprzed lat - wystarczy spojrzeć na pierwszy materiał promocyjny, gdzie widoczne są urywki z aktualnymi gwiazdami torów F1.

F1 - zwiastun filmu z Bradem Pittem jako kierowca Formuły 1

Logotypem filmu jest logo Formuły 1, co pokazuje wsparcie Liberty Media dla produkcji. "F1" to gigantyczna produkcja z ogromnym budżetem. Apple wygrało licytację, kupując prawa do filmu za 140 milionów dolarów. Plotki mówią, że łączny budżet wynosi 250-300 milionów dolarów. Brad Pitt wciela się w postać Sonny’ego Hayesa, byłej gwiazdy F1, który po poważnym wypadku przestał ścigać się w tej serii. Fabuła filmu towarzyszy jego powrotem do świata wyścigów jako mentor młodszego kierowcy, który dopiero zdobywa doświadczenie na torach.

Popularność na F1 stale rośnie, co było celem Liberty Media między innymi przy współpracy nad dokumentem Netfliksa "F1: Jazda o życie" pokazującym kulisy całego sezonu, rok po roku. Skutkiem tego był wzrost zainteresowania w USA, na czym włodarzom zależało prawdopodobnie najbardziej, a efekty tego widać już teraz: organizowane są aż trzy wyścigi w sezonie na terenie Stanów Zjednoczonych, zamiast jednego w poprzednich latach. Jaki wpływ na zainteresowanie F1 będzie mieć film "F1"? Czy będzie to równie wielki hit kinowy, co "Top Gun: Maverick"? Przekonamy się 27 czerwca 2025 roku.