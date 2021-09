Najpopularniejsze aplikacje mobilne w Polsce. Konkretne dane realnych użytkowników

Do czerwca tego roku w Mediapanelu od Gemiusa i Polskich Badań Internetu mogliśmy sprawdzać najpopularniejsze aplikacje mobilne, ale tylko te objęte audytem. Tak więc nie obejmowało to aplikacji mobilnych od światowych gigantów, jak Google czy Facebook.

Jednak od minionych wakacji Mediapanel prezentuje już liczby użytkowników i zasięgi wszystkich aplikacji mobilnych, z których korzystamy na naszych smartfonach.

Zacznijmy jednak od danych z audytowanych aplikacji. Tutaj bezsprzecznym liderem jest Allegro, z którego aplikacji korzystało w sierpniu prawie 9 mln realnych użytkowników. Drugie miejsce to aplikacja Jak Dojadę, dzięki której możemy się wygodnie przemieszczać komunikacją miejską w wielu miastach w Polsce, a podium zamyka aplikacja pocztowa WP Poczta.

Wysoko jest też Player z treściami wideo, które od tego roku są dostępne wyłącznie na płatnych kontach. Powyżej miliona realnych użytkowników ma jeszcze aplikacja poczty Interii, OpenFM mobile, dzięki której możemy odsłuchiwać profilowanych stacji radiowych oraz aplikacja TVP Sport.

Całkiem inne liczby mamy w zestawieniu wszystkich aplikacji, z których korzystamy na naszych smartfonach. Najpopularniejsza jest oczywiście aplikacja Google, z której skorzystało w minionym miesiącu ponad 22 mln realnych użytkowników. Dalej mamy Facebooka i YouTube po 21 mln RU.

Z polskich aplikacji do TOP 20 załapało się pięć aplikacji. Co ciekawe aplikacja OLX.pl jest popularniejsza od Allegro, skorzystało z niej 11,5 mln użytkowników w sierpniu. Sporą popularnością cieszy się też aplikacja InPost Mobile, dzięki której od niedawna możemy nadawać wygodnie paczki bez etykiet, a od dłuższego czasu zdalnie otwierać skrytki, bez konieczności czekanie w kolejce.

Niewiele mniej użytkowników korzysta z aplikacji Lidl Plus oraz Żappka. Dużym zaskoczeniem jest aplikacja na ostatnim miejscu - Google Duo, która uznawana jest za zapomniane już dzieło Google, tymczasem korzysta z niego ponad 6 mln użytkowników. Co ważne, nie są instalacje tylko RU. To, jak podaje Mediapanel - liczba osób, które odwiedziły wybrany kanał mediowy (węzeł) w zdefiniowanym okresie.

Źródło: Mediapanel.