Aplikacja, której nikt normalny nie rozumie, na szczycie rankingu popularności 2019 roku

Kompletny raport możecie obejrzeć pod tym linkiem. Warto – choćby po to żeby dowiedzieć się jak bardzo gry jako kategoria cieszą się wśród pobierających większą popularnością niż aplikacje użytkowe.

A pamiętacie jak było kiedyś?

Moja mama regularnie kupowała swego czasu magazyn TeleTydzień. Piszę o tym dlatego, że zawsze przeglądałem go w poszukiwaniu informacji co w tej chwili jest na topie jeśli chodzi o mobile. A były to zawsze gry, tapety i dzwonki, które można było nabyć wysyłając SMS-a pod wskazany numer. Pamiętam też jak na swoim HTC G1 instalowałem komunikator Gadu-Gadu nie mogąc wyjść z podziwu, że teraz mogę rozmawiać w ten sposób ze znajomymi będąc poza domem. Fakt, działało to mizernie, jednak dawało obraz tego, jak telefony będą wyglądać w przyszłości. Ostatnie co robię dziś na smartfonie, to dzwonienie, więc na dobrą sprawę karta SIM potrzebna jest mi tylko po to żeby usługodawca dostarczał mobilny pakiet internetowy. Poza tym standardowo – Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Netflix, Spotify. Gdyby nie praca – pisanie i montowanie, pewnie siadałbym do laptopa raz na dwa, trzy dni. Bo i po co, skoro z poziomu telefonu mogę w miarę komfortowo przeglądać strony internetowe i korzystać z wymienionych wyżej serwisów? Pewnie dlatego na ulicach jest tyle zapatrzonych w telefony zombie i trzeba im robić specjalne światła na przejściach dla pieszych – bo inaczej będą wpadać pod samochody.

Kiedyś w komunikacji miejskiej ludzie czytali gazety, grali na konsolach, patrzyli w sufit, a telefony wyciągali po to żeby sprawdzić kto do nich napisał. Dziś praktycznie każdy w tramwaju czy metrze wlepiony jest w ekran smartfona i często zapomina się w tym tak bardzo, że potrafi przejechać swój przystanek. To jeszcze pół biedy, gorzej jeśli telefon i zainstalowane w nim aplikacje rozpraszają podczas jazdy autem. Z drugiej strony sam nie wyobrażam już sobie braku Spotify podpiętego pod system audio w aucie czy aplikacji mobilnej zamiast klasycznej nawigacji samochodowej. Jestem więc bardzo ciekawy jak to będzie wyglądać za 5 albo 10 lat.

A Wy jakich aplikacji mobilnych używacie najczęściej? Łapiecie się w te zestawienia, czy Wasze Top 20 wygląda zupełnie inaczej?

