Ceny PlayStation mocno w górę. Gracze będą zdruzgotani

PlayStation 5 zadebiutowało pod koniec 2020 r. w dwóch wariantach – Digital oraz z napędem Blu-ray pozwalającym na uruchamianie gier fizycznych na nośnikach. Ceny? Na premierę mocno wygórowane, gdyż popyt był ogromny, a sklepy znalazły sposób na zarobieniu dodatkowych pieniędzy na zdesperowanych graczach. Choć sytuacja się uspokoiła i na rynku zadebiutowało PS5 w wersji Slim, ceny niespecjalnie spadły. Co więcej, Sony potwierdziło właśnie, że w Europie, na Bliskim Wchodzie, w Afryce, Australii i Nowej Zelandii, idą one w górę.

PlayStation 5 w wyższej cenie. Ile przyjdzie zapłacić za konsolę?

Jak tłumaczy to Sony? Oczywiście sytuacją na rynkach międzynarodowych.

W obliczu trudnych warunków gospodarczych, w tym wysokiej inflacji i wahań kursów walut, SIE podjęła trudną decyzję o podniesieniu rekomendowanej ceny detalicznej (RRP) konsoli PlayStation 5 na wybranych rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), Australii i Nowej Zelandii.

Jest jednak dobra wiadomość – a konkretnie dwie. Podwyżki dotyczą wyłącznie konsoli w wersji Digital, czyli bez napędu Blu-ray. Dla przeciwwagi, cena napędu została obniżona, a ceny podstawowej konsoli oraz PS5 Pro pozostają na tym samym poziomie. Jak więc wygląd cennik w Europie?

PS5 Digital Edition kosztować będzie teraz 499,99 euro, co w bezpośredniom przeliczeniu daje nam ok. 2142 zł. W Polsce obecnie ten model kosztuje ok. 1900 zł. W Media Expert za 1929 zł kupicie PS5 Digital z grą Astro Bot. Warto wiec się pospieszyć, zanim sklepy zdecydują się na podwyżkę. Napęd PS5 Disc Drive kosztować będzie 79,99 euro (czyli ok. 342 zł). To doskonała wiadomość, tym bardziej, że obecnie napęd kosztuje prawie 600 zł.

Na ten moment nie wiemy jednak, czy zmiany w cenniku dotkną także Polskę. PlayStation w swoim komunikacie zwraca uwagę na ceny w euro, bez żadnej wzmianki o krajach europejskich, w których ta waluta nie obowiązuje. Skontaktowałem się z polskim biurem prasowym. Jak tylko uzyskam odpowiedź, tekst zostanie zaktualizowany.