Nowa kamizelka kuloodporna ma zatrzymać pocisk AP z rdzeniem z wolframu

Colossus zatrzyma wolfram

Amerykański producent zajmujący się produkcją materiałów zapewniających ochronę balistyczną, firma Adept Armor pokazała swój najnowszy produkt, płytę Colossus. Według informacji podanych przez producenta, płyta ma spełniać normę NIJ IV klasy (RF3), znacznie przekraczając wyznaczone przez nią parametry (ochrona przed amunicją 30.06 AP - 7,62 x 63 mm ze stalowym rdzeniem).

Dzięki temu kamizelka ma spełniać europejską klasę VPAM 12 i oferować ochronę przed amunicją przeciwpancerną 7,62 x 51 mm Swiss P AP z nabojami o wolframowym rdzeniu, uderzających z prędkością 810 m/s. Co również ważne, nowy wkład balistyczny ma być znacznie lżejszy od produktów konkurencji zgodnych z IV klasą NIJ.

Colossus zbudowana z materiału ceramicznego SiC-TiB2 Vectran®, czyli opartego na węgliku krzemu z dodatkiem borku tytanu. Oprócz niego zastosowano tam polimery ciekłokrystaliczne wzmacniane włóknami węglowymi oraz specjalną termoplastyczną folię polietylenową UHMWPE. Do płyty dodano specjalną piankę termoplastyczną, która nosiciela przed urazami po uderzeniu pocisku.

Producent podaje, że kamizelka kuloodporna Shooter's Cut Colossus ma w związku z niecałe 3 cm grubości i waży zaledwie 2,9 kg. Kamizelka ma kosztować od 640 dolarów w górę (zależnie od rozmiaru).

Nowe materiały, nowa amunicja

Wraz z popularyzacją coraz lepszych kamizelek kuloodpornych coraz głośniej mówiło się o konieczności zmiany standardowej amunicji wojskowej. Ponieważ nowe materiały umożliwią tworzenie lżejszych kamizelek o wyższym poziomie ochrony, standardowa amunicja NATO mm będzie miała jeszcze większe problemy niż dzisiaj. Amerykanie od dłuższego czasu zastanawiają się nad pójściem w amunicję z cięższymi pociskami, które będą miały znacznie większą energię.

Proponuje się na przykład nabóje pośrednie 6,8 x 43 mm SPC, opracowane przez firmę Remington. Dla porównania, pocisk standardowego obecnie naboju NATO 5,56 x 45 mm, bardzo podobnej wielkości dodajmy, ma pocisk o wadze 3,5 - 4 g. Jego podstawowa wersja osiąga prędkość ~1000 m/s i przenosi energię ~1750 J. Te same wartości dla amunicji wspomnianego 6,8 mm SPC wynoszą odpowiednio 7,45 g i 785 m/s. Wyższa waga rekompensuje z nawiązką utratę prędkości, pocisk uderzając przekazuje energię ~2300 J, czyli o ponad 30% wyższą.

Choć decyzja o przejściu na 6,8 mm była już wstępnie podejmowana, potem odwoływana, wydaje się, że pomimo kosztów, jakie taki ruch wygeneruje, nie ma przed tym krokiem odwrotu. Tym bardziej, że do amunicji 5,56 mm zawsze były ze strony wojska uwagi, że nie do końca dostarcza to, co obiecywano. Amerykanie mają już program Next Generation Squad Weapon (NGSW), w ramach którego kilku liczących się producentów broni pokazało produkty dostosowane lub specjalnie zaprojektowane dla tej lub podobnej amunicji nowej generacji.

Ciekawe, czy w związku z dynamicznym rozwojem technik produkcji nowych, bardzo wytrzymałych materiałów, nabój pośredni ogólnie nie będzie popadał w coraz większe tarapaty. Mimo wszystko w powszechny powrót do naprawdę mocnej, ale i ciężkiej amunicji karabinowej ciężko sobie wyobrazić. Kto wie, może nowoczesne kamizelki zmobilizują twórców broni do bardziej rewolucyjnego myślenia o amunicji? Ostatecznie od jakiejś rewolucji w tym temacie minęło już bardzo dużo czasu...

Stock Image from Depositphotos.