Majowa premiera iPadów z układami M4 pokazuje, że już teraz Apple ma jeden z najmocniejszych procesorów na rynku. Jednak zanim trafi on do najbardziej wymagających komputerów minie trochę czasu. Kiedy możemy się spodziewać nowych Mac Pro i Mac Studio?

Tegoroczna odsłona iPada Pro to prawdziwa rewolucja pod względem wydajnościowym. Recenzenci i eksperci są zgodni, że w tym roku Apple zaskoczyło wszystkich. Nie tylko pod względem jakości wykonania samego iPada, ale przede wszystkim za sprawą układu, jaki go napędza. Apple M4 debiutuje kilka miesięcy po tym, jak M3 trafił do MacBooków Pro (także w wariancie M3 Pro i M3 Max) oraz MacBooków Air. I to ku zaskoczeniu wszystkim, bo Apple zdecydowało się w przypadku iPada Pro na przeskok generacyjny z M2 do aż M4. Zeszłoroczny procesor M3 nie pojawił się więc w żadnym iPadzie (przynajmniej na ten moment). Przedstawiona wraz z iPadem Pro M4 najnowsza odsłona iPada Air działa pod kontrolą wciąż dobrego układu M2.

Wszystkie oczy skierowane są teraz na komputery Mac, które dzięki procesorowi M4 mogą zostawić konkurencję daleko w tyle. W szczególności jeśli mówimy o dwóch najmocniejszych sprzętach w portfolio firmy – Mac Studio i Mac Pro. Oba komputery czekają na odświeżenie. Dostępne w sprzedaży modele Maca Studio dostępne są z układami M2 Max oraz M2 Ultra, natomiast Mac Pro sprzedawany jest z M2 Ultra w różnych konfiguracjach. Nie dziwne więc, że najbardziej wymagający użytkownicy mają teraz zagwozdkę – czekać na nowe modele z M3/M4 czy jednak kupić je teraz.

Z odpowiedzią, która może rozczarować wielu, przychodzi teraz Mark Gurman z Bloomberga, który w ramach swojego najnowszego newslettera Power On stwierdza, że na odświeżenie Maca Pro i Maca Studio przyjdzie nam poczekać najwcześniej do przyszłego roku. Ten czas ma pozwolić Apple dopracować mocniejsze warianty układów M4 z dopiskami Max i Ultra. A to oznacza, że M3 Pro i Max zarezerowane będą wyłącznie do zeszłorocznych MacBooków Pro i przyszłą generacja przeskoczy od razu na M4 Ultra i Max.

MacBooki z M4 jeszcze w tym roku? Co o nich wiemy

Nieco wcześniej, bo już tej zapewne za kilka miesięcy powinny zadebiutował nowe komputery z serii MacBook Pro. 14 i 16-calowe modele nie doczekają się znaczących zmian w konstrukcji, a całe odświeżenie ma skupić się wyłącznie na podzespołach. I przeskok ma być znaczący. Patrząc już teraz na to, jak układ M4 radzi sobie z nowymi iPadami Pro można podejrzewać, że dostosowane do laptopów procesory będą w stanie przeskoczyć pod względem wydajności to, co obecnie oferują komputery z M3 Pro i M3 Max.

Można podejrzewać, że Apple zaprezentuje wtedy układy M4 Pro i M4 Max, które zasilać będą najbardziej zaawansowane modele MacBooków Pro. Pytanie tylko kiedy firma zdecyduje się je zaprezentować? Czy szczegóły na temat poznamy na zbliżającym się WWDC? Niewykluczone, że oprócz nowych systemów, takich jak iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, czy watchOS 11 firma pokaże nowości produktowe, w tym odświeżone komputery Mac. Wszystkiego dowiemy się już 10 czerwca, gdy z Cupertino nadawać będzie Tim Cook w towarzystwie swoich najważniejszych inżynierów opowiadających o przyszłości firmy.