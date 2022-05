Kraje, które odwiedzasz, przechowują Twoje dane przez dekady. Kto zbiera ich najwięcej?

Maseczek na ulicach już nie widać a obostrzenia, które przez dwa ostatnie lata wywracały nasze życie, zostały już tylko wspomnieniem. To oznacza, że pandemia – przynajmniej w teorii – dobiega końca. Wszystko wskazuje więc na to, że tegoroczne wakacje powinny odbyć się w nieco bardziej komfortowej atmosferze. Lotniska znów wypełnią się turystami, a Ci z paszportem w dłoni przejdą różnorakie odprawy i kontrole. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele danych osobowych zostaje przetworzonych w tym procesie? Granice są wszakże kopalniami informacji i wiele z nich udostępnia się innym krajom. Te zaś potrafią przetwarzać i magazynować wrażliwe dane latami. Które państwa wiedzą o nas najwięcej?

Dane osobowe i biometryczne podróżują między państwami częściej niż Ty

Serwis analityczny Coperitech zbadał wymagania 50 państw dotyczące zezwoleń na wizytę, wniosków wizowych i kontroli przy odprawach. Na tej podstawie udało się stworzyć ranking krajów pod kątem największej ilości informacji i procesów zahaczając o naruszanie wrażliwych danych. Przeanalizowano jakie dane są wymagane do wjazdu i gromadzone po przyjedzie oraz jak długo są przechowywane po wizycie. Dodatkowo zbadano, dokąd dane mogą być udostępniane i jakim podmiotom przekazywane. Przygotowano w ten sposób ranking krajów, które naruszają naszą prywatność w największym stopniu. Im mniej punktów na 69 możliwych, tym więcej zbieranych i udostępnianych danych. Oto kto znalazł się na podium.

Stany Zjednoczone 18,5/69

USA posiada jeden z najbardziej zaawansowanych systemów kontroli lotnisk i granic. Każdy odwiedzający jest zobowiązany do złożenia odcisków placów zarówno wjeżdżając do kraju jak i przy jego opuszczaniu. Ta sama kwestia tycz się osób ubiegających się o wizę, a tylko 39 krajów może odwiedzić USA bez niej. Dane te przechowywane są aż przez 75 lat lub do czasu gdy przestaną być potrzebne. Jeśli zaś chodzi o dane osobowe podlegające kontroli granicznej, to magazynowane są one nie krócej niż 15 lat a same wnioski wizowe przez 7 lat.

Źródło: Depositphotos

Zdjęcia zrobione po przybyciu do Stanów Zjednoczonych są przechowywane od kilku godzin do 14 dni. Dane podróżników są udostępniane bezpośrednio do Interpolu, krajów zrzeszonych w ramach The Five Country Conference (Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Australia) oraz do europejskiego systemu kontroli danych pasażera EU PNR.

Wielka Brytania 21/69

W UK odcinki palców zbierane są od osób ubiegających się o wizę, która jest obowiązkowa dla ponad 110 krajów. Informacje o imigrantach są przechowywane do 15 lat lub do 25 lat w przypadku nadania obywatelstwa. Dane o pasażerach lotów do Wielkiej Brytanii są przetrzymywane przez 10 lat. Podobnie jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, UK jest częścią programu FCC, EU PNR oraz współpracuje z Interpolem. Co ciekawe Wielka Brytania zbiera także skany tęczówki oka, które po raz pierwszy wprowadzono na lotnisku Gatewick w 2019 roku.

Australia 22/69

Australia – jak już wspomniałem – jest częścią wymienionych wyżej umów partnerskich o udostępnianiu danych. Podróżnicy wszystkich krajów oprócz Nowej Zelandii są zobowiązani do okazania wizy. Przy wjeździe wymagane jest złożenie minimum 4 odcisków palców. Rejestry wniosków wizowych i dane o podróżujących mogą być przechowywane do 15 lat. Informacje o podróżnikach z UE podlegające europejskiemu systemowi kontroli danych pasażera są natomiast przetrzymywane przez 5 lat.

Polska na 6 miejscu

Kraje, którym Polska udostępnia dane o podróżujących

Dane o Polsce zostały zaprezentowane w zbiorczym wątku wraz z innymi krajami należącymi do Systemu Informacyjnego Schengen. Nasz kraj jest zobowiązany do dzielnią się danymi między państwami członkowskimi. Polska zbiera odciski palców w przypadku wiz i podobnie jak inne europejskie państwa, przechowuje dane biometryczne przez 5 lat. Ponadto jest także zobowiązana do magazynowania i udostępniania danych w ramach PNR. W ten sposób uplasowaliśmy się się na 6 miejscu z wynikiem 25,5/69.

Pełny raport wraz z metodologią dostępny pod tym adresem.

Stock image from Depositphotos