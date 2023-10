Najlepszy zegarek Garmin w góry? Musi mieć tę funkcję

Jeśli chcesz, by Twój smartwatch był idealnym towarzyszem górskich wycieczek, to musisz brać pod uwagę dostępność map. Te zegarki do Garmin fabrycznie mają je na pokładzie.

Jesienno-zimowa pora to idealny czas na górskie wycieczki, na które oprócz wygodnych butów i ciepłych ubrań warto zabrać też odpowiedni sprzęt. Smartwatch na szlaku zapewni szybki wgląd nie tylko w statystyki aktywności fizycznej i pomiary zdrowotne, ale także w mapy, ułatwiające poruszanie się po szlaku oraz bezpieczny powrót do bazy wypadkowej – oczywiście pod warunkiem, że zegarek w taką funkcjonalność został wyposażony. Garminy mogą pochwalić się fabrycznie wbudowaną opcją TopoActive, czyli dokładnymi mapami z funkcją wyznaczania tras – ale czy tyczy się to wszystkich modeli? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

TopoActive – czym są mapy w zegarkach Garmin?

Część zegarków Garmin posiada fabrycznie wgrane mapy topograficzne Europy, cechujące się dość dobrą szczegółowością z pewnymi wyjątkami – mapy miejskie będą dokładniejsze, a te wiejskie (rzadziej uczęszczane) nieco mniej szczegółowe. Ich obecność w smartwatchu pomoże nie tylko lepiej wyszukiwać ciekawe miejscówki na szlaku, ale też bezpiecznej poruszać się po nim na wypadek zgubienia drogi.

Źródło: Garmin

Mapy w zegarkach Garmin obejmują ulice, drogi nieutwardzone, szlaki, ścieżki dla pieszych, granice krajów, szlaki wodne oraz charakterystyczne cechy przyrodnicze. Wyświetlane są tam także miejsca historyczne, lotniska, parkingi, niektóre sklepy, a także obiekty noclegowe, czyli wszystko to, co może przydać się w trakcie górskich wycieczek. Trzeba pamiętać jednak o dwóch kwestiach, które producent zaznacza w opisach urządzeń:

Obszary objęte fabrycznie załadowanymi mapami TopoActive są różne w zależności od tego, gdzie zostało zakupione urządzenie firmy Garmin

Na zainstalowanych mapach TopoActive jest wiele punktów szczególnych, które można wyszukiwać, jednak nie ma możliwości wyszukiwania po adresie.

Mapy Garmina są oparte na OpenStreetMaps więc warto pamiętać, że trasy nie zostały zweryfikowane jako bezpieczne do poruszania się samochodem. Należy więc traktować je jako wsparcie na szlakach turystycznych. Skoro już wiemy, jak działają mapy w zegarkach Garmin, to czas rzucić okiem na modele, które tę funkcjonalność posiadają na pokładzie.

Które zegarki Garmin mają mapę?

Mapy w kompatybilnym formacie Open Street Map można własnoręcznie wgrać do pamięci urządzenia przy pomocy programu Garmin Base Camp, ale jeśli chcecie od razu po wyjęciu z pudełka cieszyć się zegarkiem z fabrycznie zaimplementowanymi mapami topograficznymi Europy, to powinniście wziąć pod uwagę poniższe modele:

Garmin D2 Mach 1

Garmin Tactix Delta

Garmin Tactix 7

Gamin Fenix 6 Pro, Pro Solar i Sapphire

Garmin Fenix 7 (ze szkłem szafirowym)

Garmin Forerunner 945

Garmin Forerunner 955

Garmin Forerunner 965

Garmin Epix 2 (ze szkłem szafirowym)

Garmin Enduro 2

Garmin Quatix 7

Garmin serii MARQ

W przypadku górskich wycieczek ważna jest także funkcja powrotu do startu, która może uratować Wam skórę podczas zgubienia się w lesie. Czasem może zdarzyć się tak, że po prostu nie będziecie mieć pojęcia jak dostać się do punktu wyjściowego i tu do akcji wkracza Garmin.

Źródło: Garmin

Wystarczy zatrzymać obecną aktywność z poziomu zegarka, a następnie wybrać opcję powrotu do miejsca, z którego rozpoczęliśmy trening. Urządzenie wskażę drogę do lokalizacji, w której po raz pierwszy złapało dane GPS w trakcie treningu. Oto lista smartwatchy kompatybilnych z tą technologią:

Garmin Forerunner 245/255s/255/265

Garmin Forerunner 745

Garmin Forerunner 935/945/955/965

Garmin Enduro/Enduro 2

Garmin Instinct/Instinct 2

Garmin Venu/Venu 2/2s/Venu 2 Plus

Garmin Vivoactive 3/Vivoactive 4/4s

Stock image from Depositphotos