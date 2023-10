Zegarek Garmin dla kolarza – na co zwracać uwagę?

Zegarki od Garmin kojarzą się głównie ze sprzętami dla biegaczy, ale ich względna wszechstronność i odporność sprawia, że są też częstym wyborem kolarzy i hobbystycznych rowerzystów. Czego oczekiwać, wybierając smartwatch na rower? Przede wszystkim długiego czasu pracy na baterii, wodoodporności na wypadek niekorzystnych warunków pogodowych, lekkiej – choć odpornej – konstrukcji i precyzyjnego modułu GPS do dobrego śledzenia trasy. Które Garminy to mają i jak dobrać zegarek tej marki z przeznaczeniem do jazdy na rowerze? Doradzamy w tej publikacji.

Garmin Enduro

Garmin Enduro to uniwersalny zegarek dla sportowców, ale ma w sobie kilka przydatnych funkcji, w szczególności docenianych przez rowerzystów. Trasy heavy userów mogą zając nawet kilkanaście godzin, a to oznacza brak dostępu do źródła zasilnia. Model Enduro w trybie GPS pracuje nawet do 80 godzin, a w trybie maksymalnego czasu pracy baterii wykręca nawet do 300 godzin.

Pozostając w temacie baterii warto wspomnieć, że Garmin Enduro wyposażono w szkiełko Power Glass, a to oznacza, że można ładować go energią słoneczną, co automatycznie wydłuża czas pracy w skrajnych sytuacjach – wszystko to zaś można kontrolować z poziomu managera zasilania, informującego o optymalnych ustawieniach, oszczędzających baterię.

Podczas jazdy na rowerze trzeba brać pod uwagę upadki, a tym samym możliwość potencjalnego uszkodzenia zegarka. W Garmin Enduro ramka dostępna jest w wersji stalowej lub tytanowej, z dodatkiem powłoki węglowej, odpornej na zarysowania. Jeśli zaś na trasie złapie Was ulewny deszcz, to wodoszczelność 10 ATM ochroni zegarek przed wodą. Wyróżnić trzeba też śledzenie dynamiki jazdy na rowerze górskim ze specjalnymi pomiarami trudności i płynności. Oceniają one takie czynniki jak trudność trasy czy płynność zjazdu.

Zegarek obsługuje kilka systemów nawigacyjnych – GPS, GLONASS i Galileo – oraz posiada wysokościomierz, wskaźnik wysokości, barometr do monitorowania pogody i oczywiście szeroki zakres czujników do mierzenia parametrów zdrowotnych – między innymi pulsoksymetr i czujnik tętna.

Garmin Instinct Solar

Z nieco niższej półki cenowej warto rozważyć także Garmin Instinct Solar, bo choć nie jest on aż tak doładowany bajerami, to wyposażono go w kilka funkcjonalności przydatnych kolarzom. Mowa w szczególności o wsparciu systemów nawigacyjnych GPS, GLONASS i Galileo, by nie zgubić się na trasie, wojskowym standardzie 810, czyli odporności na temperaturę, wstrząsy (co ważne podczas jazdy na wyboistych trasach) oraz wodoodporności na wypadek deszczu. Szkło to Corning Gorilla, które dobrze znosi potencjalne zarysowania.

Garmin Instinct Solar podobnie jak model Enduro cechuje się długim czasem pracy na baterii – do ok. 30 godzin – oraz możliwością ładowania energią słoneczną. Jeśli lubicie jeździć w nieznanym terenie to warto mieć na uwadze funkcję wyznaczania trasy TrackBack. Co to oznacza? A no to, że zegarek będzie w stanie poprowadzić użytkownika „po śladzie” dotychczasowej trasy, czyli po prostu wrócić tą samą drogą na wypadek zagubienia w terenie i dotrzeć do miejsca rozpoczęcia aktywności. Podobnie jak poprzedni model, Garmin Instinct Solar wyposażono w czujnik tętna oraz pulsoksymetr.

Garmin Fenix 7

Fenix, czyli klasyk w ofercie Garmina, bo to multisportowy zegarek dla wymagających użytkowników – także tych, którzy poruszają się na rowerze. Garmin Fenix 7 kontynuuje taktykę poprzedników, stawiając przede wszystkim na dokładność czujników pomiarowych, odporność i długi czas pracy na baterii. Fenix 7 jest w stanie pracować nieprzerwanie nawet do 18 dni w trybie smartwatch i 57 godzin w trybie GPS co czyni go niezłym kompanem na rowerowe wyprawy. Obudowa to polimer wzmocniony włóknem szklanym i metalowa pokrywa tylna, a w kwestii szkła postawiono na Corning Gorilla Glass, czyli materiał odporny na zarysowania.

Co z monitorowaniem treningu? Za odczyt parametrów odpowiada szereg czujników, między innymi do nadgarstkowego pomiaru tętna, pulsoksymetr do mierzenia saturacji krwi czy monitor Body Battery, optymalizujący rezerwy energii ciała wykorzystując wskaźniki zmienności tętna, wysiłku i snu.

Zegarek mierzy dynamikę jazdy na rowerze, śledząc szczegóły jazdy ze specjalnymi pomiarami trudności trasy i płynności zjazdu, oraz wspiera automatyczne pauzowanie treningu, przykładowo podczas postoju na odpoczynek lub zatrzymywania się na pasach. Po treningu zegarek oszacuje zaś czas na regenerację – szczególnie ważną dla zawodowych kolarzy – i poinformuje użytkownika, kiedy (w oparciu o pomiary z czujników czy ogólną aktywność z całego dnia) może przystąpić do kolejnego wysiłku bez zbytniego nadwyrężania organizmu.

Garmin dla kolarza – na co zwracać uwagę?

Wskazane modele nie oznaczają oczywiście, że pozostałe Garminy nie nadają się dla rowerzystów. Urządzenia amerykańskiego producenta są do siebie stosunkowo podobne pod względem technicznym, różniąc się niuansami specyfikacji oraz wizualną stylistyką. Wybierając zegarek dla kolarza ,musicie pamiętać jednak, by stawiać na model wyposażony w precyzyjne czujniki, dobrą łączność satelitarną, wytrzymałą konstrukcję (koniecznie odporną na wstrząsy i wodę) oraz długi czas pracy na baterii, by rozładowany sprzęt nie zaskoczył Was w środku trasy – reszta to w zasadzie kosmetyka w postaci rozmiaru koperty i designu. Jeśli zaś szukacie Garmina, który sprawdzi się także w typowo lifestylowym użyciu, to zajrzyjcie do naszego zestawienia w tej publikacji.

Stock image from Depositphotos